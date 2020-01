Budget Session 2020 LIVE: कुछ ही देर में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण

31 जनवरी 2020, 11:46 बजे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से बापू का सपना पूरा हुआ है. उन्होंने कहा, 'विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- “पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं. उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है.'

President Ramnath Kovind: I am happy that the wish of the Father of the Nation Mahatma Gandhi has been fulfilled through the enactment of the Citizenship Amendment Act by both the Houses of Parliament. #Budgetsession https://t.co/NOdQ627ZbI

— ANI (@ANI) January 31, 2020