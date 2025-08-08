Business Live: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, आज इन स्टॉक्स पर है इन्वेस्टर्स की नजर

Business News Live: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा कदम ने ग्लोबल आईटी सेक्टर और इन्वेस्टर्स में खलबली मचा दी है. ट्रंप ने मशहूर आईटी कंपनी इंटेल के CEO लिप-बू-टैन से तत्काल इस्तीफा देने की मांग कर दी, जिसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस एक ही झटके में धड़ाम हो गए. इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा गया. गुरुवार की तरह ही शुक्रवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले. भारतीय बाजार में आज कई सेक्टर के शेयरों में उतार-चढ़ाव की संभावना ज्यादा है. वहीं, सिक्किम में 'तेंडोंग ल्हो रुम फात' नामक पारंपरिक त्योहार के चलते आज बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी. बिजनेस से जुड़ी तमाम खबर पड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.