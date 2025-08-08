Business Live: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, आज इन स्टॉक्स पर है इन्वेस्टर्स की नजर
Business Live: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, आज इन स्टॉक्स पर है इन्वेस्टर्स की नजर

Business Live: ट्रंप ने मशहूर आईटी कंपनी इंटेल के CEO लिप-बू-टैन से तत्काल इस्तीफा देने की मांग कर दी, जिसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस एक ही झटके में धड़ाम हो गए. इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा गया. आज शुक्रवार को भी भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है. बिजनेस से जुड़ी तमाम खबर पड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:27 AM IST
Business Live: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, आज इन स्टॉक्स पर है इन्वेस्टर्स की नजर
LIVE Blog

Business News Live: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा कदम ने ग्लोबल आईटी सेक्टर और इन्वेस्टर्स में खलबली मचा दी है. ट्रंप ने मशहूर आईटी कंपनी इंटेल के CEO लिप-बू-टैन से तत्काल इस्तीफा देने की मांग कर दी, जिसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस एक ही झटके में धड़ाम हो गए. इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा गया. गुरुवार की तरह ही शुक्रवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले. भारतीय बाजार में आज कई सेक्टर के शेयरों में उतार-चढ़ाव की संभावना ज्यादा है. वहीं, सिक्किम में 'तेंडोंग ल्हो रुम फात' नामक पारंपरिक त्योहार के चलते आज बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी. बिजनेस से जुड़ी तमाम खबर पड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

08 August 2025
09:17 AM

शेयर बाजार में गिरावट

गुरुवार की तरह आज भी बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई. सेंसेक्स 170 अंक की गिरावट के साथ 80,500 के आसपास कारोबार कर रहा. जबकि निफ्टी 50 में 40 अंकों की गिरावट देखने को मिली. निफ्टी 24,500 के लेवल पर कारोबार कर रहा.

08:50 AM

जून तिमाही में BSE के नतीजे शानदार

बीएसई ने जून तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए. तिमाही आधार पर मुनाफे में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और आय में भी 13% की बढ़ोतरी देखी गई. औसत रोजाना प्रीमियम कारोबार 28 प्रतिशत बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये को पार कर गया. इक्विटी डेरिवेटिव्स रेवेन्यू में भी 26 प्रतिशत का उछाल आया.

08:31 AM

भारतीय एक्सपोर्ट्स में भागमभाग

25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने के बाद अब 27 अगस्त से "सेकेंडरी सैंक्शंस" के तहत कस्टम ड्यूटी 50% हो जाएगी. इससे पहले कि यह झटका पूरी तरह लगे, भारतीय एक्सपोर्टर्स ने समय से पहले शिपमेंट भेजने की होड़ मचा दी है. आमतौर पर जहां 15 दिनों का सामान भेजा जाता था, अब निर्यातक 4 हफ्तों का माल एडवांस रूप से अमेरिका भेजने में लगे हैं.

08:15 AM

एशियन मार्केट का मिलाजुला कारोबार

एशियाई बाजारों में आज मिलाजुला रुख देखने को मिला. गिफ्ट निफ्टी 54 अंक फिसला, जबकि निक्केई 2.10% चढ़कर 41,934 पर पहुंचा. स्ट्रेट टाइम्स 0.36% और हैंगसेंग 0.71% गिरा. ताइवान 0.03% और शंघाई कंपोजिट 0.12% बढ़े, जबकि कोस्पी 0.22% नीचे रहा.

08:00 AM

आज बंद रहेंगे बैंक

आज शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को देशभर के बैंक खुले रहेंगे, लेकिन सिक्किम राज्य में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, सिक्किम में 'तेंडोंग ल्हो रुम फात' नामक पारंपरिक त्योहार मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर सिक्किम सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, जिसके चलते वहां सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में कामकाज ठप रहेगा. हालांकि, बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

07:45 AM

कैसी रहेगी निफ्टी की चाल

गुरुवार को वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने 110 अंकों की गिरावट के साथ 24,464 पर शुरुआत की और बिकवाली के दबाव में 24,350 के निचले स्तर तक पहुंच गया. हालांकि, अंतिम घंटे में मजबूत रिकवरी हुई और निफ्टी दिन के निचले स्तर से लगभग 300 अंक चढ़कर 24,596 पर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ.अब निवेशकों की निगाहें शुक्रवार के मार्केट ट्रेंड और अहम सपोर्ट-रेजिस्टेंस लेवल पर टिकी हैं, जिसे एक्सपर्ट की राय से परखा जाएगा.

07:32 AM

आज इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है हलचल

शेयर बाजार में आज कुछ स्टॉक्स में तिमाही नतीजों, डील्स और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के चलते तेज हलचल देखने के मिल सकती है. LIC, टाइटेन, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, एचपीसीएल, अपोलो टायर, भारती एयरटेल, कल्याण ज्वैलर्स, नालको और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के शेयर में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपनी नजर रख सकते हैं.

शिवेंद्र सिंह

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ

