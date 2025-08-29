 Share Market LIVE 29 August: बाजार में धुआंधार गिरावट पर आज लगेगा ब्रेक या फिर रुलाएगा सेंसेक्स ? इन शेयरों पर रखें नजर
Advertisement
trendingNow12900665
Hindi Newsबिजनेस

Share Market LIVE 29 August: बाजार में धुआंधार गिरावट पर आज लगेगा ब्रेक या फिर रुलाएगा सेंसेक्स ? इन शेयरों पर रखें नजर

शेयर बाजार में जारी गिरावट पल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे.  अमेरिका में भारतीय उत्पादों के आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लागू हो जाने के बाद से बाजार में हालात बिगड़े हुए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 29, 2025, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market LIVE 29 August: बाजार में धुआंधार गिरावट पर आज लगेगा ब्रेक या फिर रुलाएगा सेंसेक्स ? इन शेयरों पर रखें नजर
LIVE Blog

Stock Market Today Live Updates 29 August 2025: शेयर बाजार में जारी गिरावट पल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे.  अमेरिका में भारतीय उत्पादों के आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लागू हो जाने के बाद से बाजार में हालात बिगड़े हुए हैं. 28 अगस्त, गुरुवार को सेंसेक्स 706 अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी में 211 अंकों की गिरावट रही. अमेरिकी टैरिफ की वजह से बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 705.97 अंक गिरकर 80,080.57 अंक पर बंद हुआ था. आज बाजार का हाल कैसा रहेगा, कौन से शेयर चढ़ेंगे, किन शेयरों में गिरावट आएगी. तमाम हलचल के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहे... 

Add Zee News as a Preferred Source
29 August 2025
07:43 AM

Share in Focus : आज ICICI Bank, Hexaware Technologies, सीजी सेमी प्राइवेट , मुथूट फाइनेंस, UltraTech Cement,  Jain Irrigation और HUL के शेयर फोकस में रहेंगे.  

07:32 AM

Share : एचसीएल टेक, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख रूप से नुकसान में रहे थे. जबकि टाइटन, लार्सन एंड टुब्रो, मारुति और एक्सिस बैंक के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए.  

07:31 AM

Ola Electric Share: ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में बीते दो दिनों से तेजी जारी है. गिरते बाजार में भी यह शेयर चमक रहा है. गुरुवार को +7.99% की बढ़त के साथ 54.86 रुपये पर पहुंच गए हैं.   

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
;