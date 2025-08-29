Share Market LIVE 29 August: बाजार में धुआंधार गिरावट पर आज लगेगा ब्रेक या फिर रुलाएगा सेंसेक्स ? इन शेयरों पर रखें नजर

Stock Market Today Live Updates 29 August 2025: शेयर बाजार में जारी गिरावट पल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे. अमेरिका में भारतीय उत्पादों के आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लागू हो जाने के बाद से बाजार में हालात बिगड़े हुए हैं. 28 अगस्त, गुरुवार को सेंसेक्स 706 अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी में 211 अंकों की गिरावट रही. अमेरिकी टैरिफ की वजह से बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 705.97 अंक गिरकर 80,080.57 अंक पर बंद हुआ था. आज बाजार का हाल कैसा रहेगा, कौन से शेयर चढ़ेंगे, किन शेयरों में गिरावट आएगी. तमाम हलचल के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहे...

Add Zee News as a Preferred Source