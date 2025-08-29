Share Market LIVE 29 August: बाजार में धुआंधार गिरावट पर आज लगेगा ब्रेक या फिर रुलाएगा सेंसेक्स ? इन शेयरों पर रखें नजर

शेयर बाजार में जारी गिरावट पल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे. अमेरिका में भारतीय उत्पादों के आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लागू हो जाने के बाद से बाजार में हालात बिगड़े हुए हैं.
Stock Market Today Live Updates 29 August 2025: शेयर बाजार में जारी गिरावट पल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे. अमेरिका में भारतीय उत्पादों के आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लागू हो जाने के बाद से बाजार में हालात बिगड़े हुए हैं. 28 अगस्त, गुरुवार को सेंसेक्स 706 अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी में 211 अंकों की गिरावट रही. अमेरिकी टैरिफ की वजह से बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 705.97 अंक गिरकर 80,080.57 अंक पर बंद हुआ था. आज बाजार का हाल कैसा रहेगा, कौन से शेयर चढ़ेंगे, किन शेयरों में गिरावट आएगी. तमाम हलचल के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहे...
Share in Focus : आज ICICI Bank, Hexaware Technologies, सीजी सेमी प्राइवेट , मुथूट फाइनेंस, UltraTech Cement, Jain Irrigation और HUL के शेयर फोकस में रहेंगे.
Share : एचसीएल टेक, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख रूप से नुकसान में रहे थे. जबकि टाइटन, लार्सन एंड टुब्रो, मारुति और एक्सिस बैंक के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए.
Ola Electric Share: ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में बीते दो दिनों से तेजी जारी है. गिरते बाजार में भी यह शेयर चमक रहा है. गुरुवार को +7.99% की बढ़त के साथ 54.86 रुपये पर पहुंच गए हैं.