 Share Market Live: Paytm को RBI से मिली हरी झंडी, आज शेयर पर दिखेगा असर, आज कैसा रहेगा सेंसेक्स का हाल
बिजनेस

Share Market Live: Paytm को RBI से मिली हरी झंडी, आज शेयर पर दिखेगा असर, आज कैसा रहेगा सेंसेक्स का हाल

शेयर बाजार ने टैरिफ की वजह से उठापटक की स्थिति बनी हुई है. सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को 500 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए तो वहीं मंगलवार को शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही और सेंसेक्स −368.48 गिरकर 80,235.59 अंकों पर बंद हए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 13, 2025, 07:13 AM IST
Share Market Live: Paytm को RBI से मिली हरी झंडी, आज शेयर पर दिखेगा असर, आज कैसा रहेगा सेंसेक्स का हाल
LIVE Blog

Share Market Update: शेयर बाजार ने टैरिफ की वजह से उठापटक की स्थिति बनी हुई है. सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को 500 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए तो वहीं मंगलवार को शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही और सेंसेक्स −368.48 गिरकर 80,235.59 अंकों पर बंद हए. वैश्विक अस्थिरता के चलते शेयर बाजार में आज भी हलचल देखने को मिलेगी, वहीं Paytm को आरबीआई से मिली राहत के बाद आज ये शेयर फोकस में रहेंगे.  शेयर बाजार की तमाम अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें.....

13 August 2025
06:58 AM

NSDL share:  NSDL ने शेयर बाजार में दस्तक के साथ ही निवेशकों का जोरदार रिस्पॉन्स दिया है. अपने 41.02 गुना सब्सक्राइब हुआ यह शेयर  लिस्टिंग के बाद से स्टॉक 800 रुपए के इश्यू प्राइस से बढ़कर 1,288.80 रुपए पर पहुंच गया, यानी 61% की तेजी. आज भी इस शेयर में तेजी की उम्मीद है.  

 

06:48 AM

NSDL Q1 Results: तिमाही नतीजों में NSDL ने बनाया ₹90 करोड़ का नेट प्रॉफिट. कंपनी का EBITDA 18% बढ़कर 95 करोड़ रुपए पहुंचा और मार्जिन 23.89% से बढ़कर 30.51% हो गया. 

06:47 AM

Paytm Share In Focus: भारतीय रिजर्व बैंक ने Paytm Payments Services को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की इजाजत दे दी है.  कंपनी की ओर से यह जानकारी शेयर बाजार को दी गई है. पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 Communications (वन97 कम्युनिकेशन्स) ने स्टॉक एक्सचेंज आरबीआई से मिली राहत की डानकारी दी. इसके बाद Paytm के स्टॉक फोकस में रहेंगे.  

