Share Market Live: Paytm को RBI से मिली हरी झंडी, आज शेयर पर दिखेगा असर, आज कैसा रहेगा सेंसेक्स का हाल

Share Market Update: शेयर बाजार ने टैरिफ की वजह से उठापटक की स्थिति बनी हुई है. सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को 500 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए तो वहीं मंगलवार को शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही और सेंसेक्स −368.48 गिरकर 80,235.59 अंकों पर बंद हए. वैश्विक अस्थिरता के चलते शेयर बाजार में आज भी हलचल देखने को मिलेगी, वहीं Paytm को आरबीआई से मिली राहत के बाद आज ये शेयर फोकस में रहेंगे. शेयर बाजार की तमाम अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें.....