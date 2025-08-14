Share Market Live: 14 अगस्त को कैसी रहेगी बाजार की चाल, कैसा रहेगा सेंसेक्स का मूड, कहां बनेगा पैसा ?

Share Market 14 August: टैरिफ आतंक और ट्रेड वॉर को लेकर बरकरार अशंकाओं के बीच बुधवार को शेयर बाजार में तेजी रही. सेंसेक्स तेजी के साथ 300 अंकों की उछाल के साथ 80,539.91 पर बंदै हुआ. वहीं NSE 50 131 अंकों की तेजी के साथ 24618 पर बंद हुआ.ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों और महंगाई के मोर्चे पर राहत की वजह से बाजार में खरीदारी देखने को मिली. आज बाजार की चाल कैसी रहेगी, कौन से शेयर आज चमकेंगे, कहां निवेशकों को पैसा बनेगा, सोना-चांदी की कीमत घटेगी या बढ़ेगा....तमाम अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें.