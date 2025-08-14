 Share Market Live: 14 अगस्त को कैसी रहेगी बाजार की चाल, कैसा रहेगा सेंसेक्स का मूड, कहां बनेगा पैसा ?
Share Market Live: 14 अगस्त को कैसी रहेगी बाजार की चाल, कैसा रहेगा सेंसेक्स का मूड, कहां बनेगा पैसा ?

टैरिफ आतंक और ट्रेड वॉर को लेकर बरकरार अशंकाओं के बीच बुधवार को शेयर बाजार में तेजी रही.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 14, 2025, 07:31 AM IST
Share Market Live: 14 अगस्त को कैसी रहेगी बाजार की चाल, कैसा रहेगा सेंसेक्स का मूड, कहां बनेगा पैसा ?
Share Market 14 August: टैरिफ आतंक और ट्रेड वॉर को लेकर बरकरार अशंकाओं के बीच बुधवार को शेयर बाजार में तेजी रही. सेंसेक्स तेजी के साथ 300 अंकों की उछाल के साथ 80,539.91 पर बंदै हुआ.  वहीं NSE 50 131 अंकों की तेजी के साथ 24618 पर बंद हुआ.ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों और महंगाई के मोर्चे पर राहत की वजह से बाजार में खरीदारी देखने को मिली. आज बाजार की चाल कैसी रहेगी, कौन से शेयर आज चमकेंगे, कहां निवेशकों को पैसा बनेगा, सोना-चांदी की कीमत घटेगी या बढ़ेगा....तमाम अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें. 

14 August 2025
07:11 AM

India Nippon Electricals के नतीजे बेहतर रहे हैं. वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कपंनी का नेट प्रॉफिट ₹23.21 करोड़ रहा, आज इस शेयर में तेजी की उम्मीद है.  

07:05 AM

share market Recap: बुधवार को शेयर बाजार में तेजी लौटी. सेंसेक्स 304.32 अंक चढञकर 80539.91 अंकों पर लबंद हुआ तो वहीं एनएसई निफ्टी 131.95 अंक चढ़कर 24619.35 अंक पर बंद हुआ.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Bombay stock market index

;