 Share Market: तीन दिन की छुट्टी के बाद आज खुलेगा बाजार, GST सुधार की उम्मीद में आएगी तेजी या मचेगा तूफान
Share Market: तीन दिन की छुट्टी के बाद आज खुलेगा बाजार, GST सुधार की उम्मीद में आएगी तेजी या मचेगा तूफान

शेयर बाजार आज तीन दिनों की छुट्टी के बाद खुलने वाला है. 15 अगस्त की छुट्टी के चलते बाजार शुक्रवार को बी बंद था. आज सोमवार को बाजार की चाल कैसे रहेगी, इसे लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं.

Aug 18, 2025, 08:02 AM IST
Share Market: तीन दिन की छुट्टी के बाद आज खुलेगा बाजार, GST सुधार की उम्मीद में आएगी तेजी या मचेगा तूफान
Share Market 18 August 2025: शेयर बाजार आज तीन दिनों की छुट्टी के बाद खुलने वाला है. 15 अगस्त की छुट्टी के चलते बाजार शुक्रवार को बी बंद था. आज सोमवार को बाजार की चाल कैसे रहेगी, इसे लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं. जहां उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी सुधार की उम्मीद से सेंसेक्स गदगद दिक सकता है तो वहीं विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिकी टैरिफ बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं. बाजार की हलचल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको इस पेज पर मिलते रहेंगे. ताजा अपडेट्स के लिए आपको इसे रिफ्रेश करते रहना है..... 

18 August 2025
07:26 AM

07:12 AM

Ahluwalia Contracts: तिमाही नतीजों का असर आज इस कंपनी के शेयर पर दिखेगा, गुरुवार को 0.55 फीसदी की गिरावट के साथ 945 रुपये पर बंद हुआ आज सोमवार को ये शेयर फिर फोकस में रहेगा. 

 

06:57 AM

 

Coffee Day share: कंपनी को  पहली तिमाही में 28 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. कंपनी की आय 260 करोड़ रुपये से बढ़कर 269 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. आज यह शेयर फोकस में रह सकता है. 

06:57 AM

IPO Alert: इस हफ्ते शेयर बाजार में आईपीओ की बहार आने वाली है. 8 इश्यू ओपन होंगे. वहीं, लिस्टिंग की बात करें तो मार्केट में 7 इश्यू की लिस्टिंग भी होनी है.  Bluestone Jewellery की लिस्टिंग 19 अगस्त होगी, वहीं Regaal Resources की लिस्टिंग 20 अगस्त को, Medistep Healthcare, ANB Medical Cast और Star Imaging की लिस्टिंग 18 अगस्त को होगी. 19 अगस्त को Icodex Publishing Solutions लिस्ट होंगे और Mahendra Realtors  20 अगस्त को बाजार में दस्तक देंगे. 

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

