Share Market: तीन दिन की छुट्टी के बाद आज खुलेगा बाजार, GST सुधार की उम्मीद में आएगी तेजी या मचेगा तूफान

Share Market 18 August 2025: शेयर बाजार आज तीन दिनों की छुट्टी के बाद खुलने वाला है. 15 अगस्त की छुट्टी के चलते बाजार शुक्रवार को बी बंद था. आज सोमवार को बाजार की चाल कैसे रहेगी, इसे लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं. जहां उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी सुधार की उम्मीद से सेंसेक्स गदगद दिक सकता है तो वहीं विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिकी टैरिफ बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं. बाजार की हलचल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको इस पेज पर मिलते रहेंगे. ताजा अपडेट्स के लिए आपको इसे रिफ्रेश करते रहना है.....