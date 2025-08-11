Share Market Live: टैरिफ का टेरर या सेंसेक्स करेगा वापसी...सोमवार को ये 5 फैक्टर्स तय करेंगे आज बाजार की चाल
Advertisement
trendingNow12875476
Hindi Newsबिजनेस

Share Market Live: टैरिफ का टेरर या सेंसेक्स करेगा वापसी...सोमवार को ये 5 फैक्टर्स तय करेंगे आज बाजार की चाल

टैरिफ पर भारत और अमेरिका आमने-सामने है. टैरिफ विवाद का असर शेयर मार्केट पर दिख सकता है. बीते हफ्ते भारतीय स्टॉक मार्केट पर बिकवाली हावी रही.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 11, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market Live: टैरिफ का टेरर या सेंसेक्स करेगा वापसी...सोमवार को ये 5 फैक्टर्स तय करेंगे आज बाजार की चाल
LIVE Blog

Share Market Live Update 11 August 2025: टैरिफ पर भारत और अमेरिका आमने-सामने है. टैरिफ विवाद का असर शेयर मार्केट पर दिख सकता है. बीते हफ्ते भारतीय स्टॉक मार्केट पर बिकवाली हावी रही. विदेशी निवेशकों ने 18000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी कर रही, वहीं कमजोर तिमाही नतीजों के चलते शेयर बाजार पर दवाब बना रहा. ये हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है. सोमवार को शेयर बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, कौन से शेयर आज चमकेंगे, किस सेक्टर पर दवाब दिख सकता है...ऐसे तमाम अपडेट आपको यहां मिलेंगे. स्टॉक मार्केट की ताजा अपडेट के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें।  

11 August 2025
07:14 AM

Q1FY26 Results: इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियों के तिमाही के आंकडे सामने आने वाले हैं.   एस्ट्रल, बजाज कंज्यूमर केयर, बाटा इंडिया, बीईएमएल, सेलो, डॉलर इंडस्ट्रीज, एबॉट इंडिया, बजाज हिंदुस्तान शुगर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, मिंडा कॉरपोरेशन, एमआरएफ, एनएसडीएल, एनएमडीसी, ओएनजीसी और डीबी रियल्टी के नतीजों पर बाजार में हलचल दिखेगी. 

06:50 AM

FPI withdrawal:टैरिफ टेंशन और ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से अगस्त के पहले हफ्ते में 18000 करोड़ रुपये की निकासी की. इसके साथ ही बाजार पर बिकवाली हावी रहा.  

06:47 AM

Medistep Healthcare IPO: Medistep Healthcare के आईपीओ को इश्यू के पहले दिन कुल 9.48 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. निवेशकों ने इस आईपीओ के 35.55 लाख शेयरों के मुकाबले 3,37,05,000 शेयरों की बोलियां लगाई है. 8 अगस्त को खुला ये आईपीओ 12 अगस्त को बंद होगा.  

06:43 AM

Share Market Trigger Points: भारत सरकार 12 अगस्त को खुदरा महंगाई (CPI) के आंकड़े जारी करेगी. महंगाई का स्तर ब्याज दरों और उपभोक्ता मांग को सीधे प्रभावित करता है, जिससे बाजार की चाल बदल सकती है.  पढ़ें- 'विदेशी मेहमानों' ने निकाले ₹18000 करोड़, हिला चुके हैं बाजार, टैरिफ, महंगाई...अब ये फैक्टर्स तय करेंगे अगले हफ्ते बाजार की चाल

 

About the Author
author img
बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
#Breaking news
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
;