Share Market Live: टैरिफ का टेरर या सेंसेक्स करेगा वापसी...सोमवार को ये 5 फैक्टर्स तय करेंगे आज बाजार की चाल

Share Market Live Update 11 August 2025: टैरिफ पर भारत और अमेरिका आमने-सामने है. टैरिफ विवाद का असर शेयर मार्केट पर दिख सकता है. बीते हफ्ते भारतीय स्टॉक मार्केट पर बिकवाली हावी रही. विदेशी निवेशकों ने 18000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी कर रही, वहीं कमजोर तिमाही नतीजों के चलते शेयर बाजार पर दवाब बना रहा. ये हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है. सोमवार को शेयर बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, कौन से शेयर आज चमकेंगे, किस सेक्टर पर दवाब दिख सकता है...ऐसे तमाम अपडेट आपको यहां मिलेंगे. स्टॉक मार्केट की ताजा अपडेट के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें।