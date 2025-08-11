Share Market Live: टैरिफ का टेरर या सेंसेक्स करेगा वापसी...सोमवार को ये 5 फैक्टर्स तय करेंगे आज बाजार की चाल

Trending Photos
Share Market Live Update 11 August 2025: टैरिफ पर भारत और अमेरिका आमने-सामने है. टैरिफ विवाद का असर शेयर मार्केट पर दिख सकता है. बीते हफ्ते भारतीय स्टॉक मार्केट पर बिकवाली हावी रही. विदेशी निवेशकों ने 18000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी कर रही, वहीं कमजोर तिमाही नतीजों के चलते शेयर बाजार पर दवाब बना रहा. ये हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है. सोमवार को शेयर बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, कौन से शेयर आज चमकेंगे, किस सेक्टर पर दवाब दिख सकता है...ऐसे तमाम अपडेट आपको यहां मिलेंगे. स्टॉक मार्केट की ताजा अपडेट के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें।
Q1FY26 Results: इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियों के तिमाही के आंकडे सामने आने वाले हैं. एस्ट्रल, बजाज कंज्यूमर केयर, बाटा इंडिया, बीईएमएल, सेलो, डॉलर इंडस्ट्रीज, एबॉट इंडिया, बजाज हिंदुस्तान शुगर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, मिंडा कॉरपोरेशन, एमआरएफ, एनएसडीएल, एनएमडीसी, ओएनजीसी और डीबी रियल्टी के नतीजों पर बाजार में हलचल दिखेगी.
FPI withdrawal:टैरिफ टेंशन और ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से अगस्त के पहले हफ्ते में 18000 करोड़ रुपये की निकासी की. इसके साथ ही बाजार पर बिकवाली हावी रहा.
Medistep Healthcare IPO: Medistep Healthcare के आईपीओ को इश्यू के पहले दिन कुल 9.48 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. निवेशकों ने इस आईपीओ के 35.55 लाख शेयरों के मुकाबले 3,37,05,000 शेयरों की बोलियां लगाई है. 8 अगस्त को खुला ये आईपीओ 12 अगस्त को बंद होगा.
Share Market Trigger Points: भारत सरकार 12 अगस्त को खुदरा महंगाई (CPI) के आंकड़े जारी करेगी. महंगाई का स्तर ब्याज दरों और उपभोक्ता मांग को सीधे प्रभावित करता है, जिससे बाजार की चाल बदल सकती है. पढ़ें- 'विदेशी मेहमानों' ने निकाले ₹18000 करोड़, हिला चुके हैं बाजार, टैरिफ, महंगाई...अब ये फैक्टर्स तय करेंगे अगले हफ्ते बाजार की चाल