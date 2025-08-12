Share Market Live : मंगलवार को होगी मंगलमय शुरुआत या टैरिफ होगा हावी...आज कैसी रहेगी शेयर बाजार में हलचल

Stock Update 12 August: अमेरिका और भारत में टैरिफ विवाद और ट्रेड डील पर अनिश्चितता का माहौल जारी है. टैरिफ का असर भारत के निर्यात, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.
Share Market Live Update 12 August 2025: अमेरिका और भारत में टैरिफ विवाद और ट्रेड डील पर अनिश्चितता का माहौल जारी है. टैरिफ का असर भारत के निर्यात, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. हालांकि सोमवार को शेयर बाजार ने जबरदस्त वापसी की, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान के साथ बंद हुए .सोमवार को बाजार की वापसी के बाद आज शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है. मंगलवार को शेयर बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, कौन से शेयर आज चमकेंगे, किस सेक्टर पर दवाब दिख सकता है...ऐसे तमाम अपडेट आपको यहां मिलेंगे. स्टॉक मार्केट की ताजा अपडेट के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें।
Ceigall India Share: स्मॉलकैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सेगाल इंडिया के लिए कल अच्छी खबर आई. बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि कंपनी को हिमाचल प्रदेश से ड्रग पार्क के डेवलपमेंट के लिए 225 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है. कंपनी को मिले बड़े आर्डर के बाद आज Ceigall स्टॉक में तेजी की उम्मीद है,
Titagarh Railway Stock: स्मॉलकैप रेलवे कंपनी टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के तिमाही नतीजे अच्छे नहीं आए हैं. कंपनी का मुनाफा वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में आधा हो गया है. हालांकि कंपनी के आर्डर बुक अच्छे है, लेकिन नतीजों के बाद आज कंपनी के शेयरों पर असर दिखेगा.
Share Market Recap: सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने वापसी की और हरे निशान के साथ बंद हुए. 11 अगस्त को सेंसेक्स 746 अंक ऊपर चढ़ तो निफ्टी 24,550 के पार बंद हुआ.