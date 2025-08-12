Share Market Live : मंगलवार को होगी मंगलमय शुरुआत या टैरिफ होगा हावी...आज कैसी रहेगी शेयर बाजार में हलचल

Share Market Live Update 12 August 2025: अमेरिका और भारत में टैरिफ विवाद और ट्रेड डील पर अनिश्चितता का माहौल जारी है. टैरिफ का असर भारत के निर्यात, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. हालांकि सोमवार को शेयर बाजार ने जबरदस्त वापसी की, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान के साथ बंद हुए .सोमवार को बाजार की वापसी के बाद आज शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है. मंगलवार को शेयर बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, कौन से शेयर आज चमकेंगे, किस सेक्टर पर दवाब दिख सकता है...ऐसे तमाम अपडेट आपको यहां मिलेंगे. स्टॉक मार्केट की ताजा अपडेट के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें।