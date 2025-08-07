Business Live: ट्रंप के 50% टैरिफ से शेयर बाजार में हलचल, आज लाल या हरे निशान पर खुलेगा सेंसेक्स ?

Share Market Latest Update: पहले रेपो रेट में कटौती नहीं होना और फिर अमेरिकी की ओर से टैरिफ दरों सीधे 25 फीसदी की बढ़ोतरी किए जाने के बाद आज शेयर बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है. शेयर बाजार आज दवाब में दिख सकता है. वहीं टैरिफ की वजह से कई सेक्टर्स के शेयरों में बिकवाली हावी हो सकती है. विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं. शेयर बाजार की तमाम हलचल और बिजनेस जगत से जुड़ी बड़ी खबरों को लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए....