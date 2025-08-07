 Business Live: ट्रंप के 50% टैरिफ से शेयर बाजार में हलचल, आज लाल या हरे निशान पर खुलेगा सेंसेक्स ?
Business Live: ट्रंप के 50% टैरिफ से शेयर बाजार में हलचल, आज लाल या हरे निशान पर खुलेगा सेंसेक्स ?

पहले रेपो रेट में कटौती नहीं होना और फिर अमेरिकी की ओर से टैरिफ दरों सीधे 25 फीसदी की बढ़ोतरी किए जाने के बाद आज शेयर बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है. शेयर बाजार आज दवाब में दिख सकता है. वहीं टैरिफ की वजह से कई सेक्टर्स के शेयरों में बिकवाली हावी हो सकती है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 07, 2025, 07:06 AM IST
Share Market Latest Update: पहले रेपो रेट में कटौती नहीं होना और फिर अमेरिकी की ओर से टैरिफ दरों सीधे 25 फीसदी की बढ़ोतरी किए जाने के बाद आज शेयर बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है. शेयर बाजार आज दवाब में दिख सकता है. वहीं टैरिफ की वजह से कई सेक्टर्स के शेयरों में बिकवाली हावी हो सकती है. विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं.  शेयर बाजार की तमाम हलचल और बिजनेस जगत से जुड़ी बड़ी खबरों को लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए.... 

07 August 2025
06:54 AM

इनकम टैक्स बिल: नया आयकर बिल 11 अगस्त को संसद में पेश हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 अगस्त को संसद में आयकर विधेयक 2025 पेश कर सकती हैं.  

 

06:50 AM

पेटीएंम के बाद अब  Eternal से भी बाहर निकलेगी जैक मा की कंपनी : पहले पेटीएम और अब Eternal Ltd से भी चीनी कंपनी बाहर निकलने जा रही है.  7 अगस्त को बड़ी ब्लॉक डील के जरिए अलीबाबा ग्रुप की Antfin जोमैटो की पैरेंट कंपनी इंटरनल से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी 

06:48 AM

Share Market 7th August: अमेरिका की ओर से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी दवाब में रह सकता है. बाजार जानकारों की माने तो भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती घबराहट 1 से 2 फीसदी तक देखने को मिल सकती है. 

बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

;