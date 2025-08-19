Share Market LIVE 19 August: सोमवार की तूफानी तेजी क्या मंगलवार को भी बाजार में भरेगी दम ? इन शेयरों पर आज टिकेगी नजर

Stock Market Today Live Updates 19 August 2025: शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन बेहद अच्छा रहा. शेयर बाजार में जमदार वापसी की और एक दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ. सोमवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 676.09 अंक बढ़कर 81,273.75 अंक पर बंद हुआ तो वहीं GST रेशनलाइजेशन की उम्मीदों के दम पर Nifty50 246 अंक चढ़कर 24,877 पर बंद हुआ. हालांकि बढ़ते बाजार में भी Suzlon के शेयर दम नहीं दिखा पाए. सुजलॉन एनर्जी 3.26% गिरकर 58.10 पर बंद हुए. आज इस शेयर का हालचाल कैसा रहेगा, कौन से शेयर दम दिखाएंगे और कौन दम तोड़ सकते हैं. शेयर बाजार की तमाम हलचल और अपडेट के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए....

