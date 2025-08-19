Share Market LIVE 19 August: सोमवार की तूफानी तेजी क्या मंगलवार को भी बाजार में भरेगी दम ? इन शेयरों पर आज टिकेगी नजर

Share Market Live Updates 19 August: सोमवार को बाजार ने तूफानी तेजी हासिल की, जीएसटी रिफॉर्म की खबरों के बीच सेसेंक्स ने हुंकार भरी. मगंलवार को बाजार का रूख कैसा रहेगा, सेंसेक्स, निफ्टी, टॉप गेनर्स और लूजर्स की पूरी डिटेल यहां पढ़िए....
Stock Market Today Live Updates 19 August 2025: शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन बेहद अच्छा रहा. शेयर बाजार में जमदार वापसी की और एक दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ. सोमवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 676.09 अंक बढ़कर 81,273.75 अंक पर बंद हुआ तो वहीं GST रेशनलाइजेशन की उम्मीदों के दम पर Nifty50 246 अंक चढ़कर 24,877 पर बंद हुआ. हालांकि बढ़ते बाजार में भी Suzlon के शेयर दम नहीं दिखा पाए. सुजलॉन एनर्जी 3.26% गिरकर 58.10 पर बंद हुए. आज इस शेयर का हालचाल कैसा रहेगा, कौन से शेयर दम दिखाएंगे और कौन दम तोड़ सकते हैं. शेयर बाजार की तमाम हलचल और अपडेट के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए....
RIL Share: रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी सब्सिडियरी ने पेय पदार्थों के कारोबार में एंट्री कर ली है. कंपनी ने हेल्दी फंक्शनल बेवरेज कैटेगरी में अपनी एंट्री का ऐलान किया है. Naturedge Beverages के साथ एक डील हुई है. ऐसे में आज इस शेयर पर नजर रहेगी.
GMR Airports Stocks: जीएमआर बोर्ड की बैठक 21 अगस्त को होने वाली है. इस बैठक में 5000 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. हालांकि सोमवार को 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 90.29 रुपये पर बंद हुआ आज इस शेयर पर नजर रहेगी.
Stocks To watch: आज Escorts Kubota के शेयर पर नजर बनाकर रखे. कंपनी को 46.67 करोड़ रुपये के कुल रिफंड क्लेम में से 46.37 करोड़ की मंजूरी मिल गई है
Suzlon Share: Suzlon Energy का शेयर सोमवार, 18 अगस्त को 5% से ज्यादा गिरकर ₹56.63 के लो तक चला गया. यह लगातार चौथा दिन है जब शेयर टूटा है. चार दिन में ही स्टॉक 10.5% नीचे आ चुका है, जबकि बाजार में तेजी बनी रही.
Top Loosers Stocks: सोमवार को आईटीसी, इटर्नल, टेक महिंद्रा और लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों बड़ी गिरावट देखने को मिली है.
Top Ganiers Stocks : सोमवार को बाजार की तेजी के दम पर बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ट्रेंट के स्टॉक बढ़त के साथ बंद हुए.
Maruti share price: सोमवार को शेयर बाजार में ऑटो सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिला. ऑटो शेयर्स खूब चमके. टाटा मोटर्स के शेयरों में जान लौटी तो वहीं मारुति का शेयर सबसे अधिक 8.94 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया.