 Share Market LIVE 20 August: मंगलवार को तेजी के साथ बंद, बुधवार को कैसी रहेगी बाजार का चाल, ये स्टॉक्स दे रहे हैं तेजी के सिग्नल
Share Market LIVE 20 August: मंगलवार को तेजी के साथ बंद, बुधवार को कैसी रहेगी बाजार का चाल, ये स्टॉक्स दे रहे हैं तेजी के सिग्नल


Share Market Live Updates 20 August:सोमवार और मंगलवार को बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था, टाटा मोटर्स, रिलायंस जैसे शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली. आज इन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 20, 2025, 07:19 AM IST
Share Market LIVE 20 August: मंगलवार को तेजी के साथ बंद, बुधवार को कैसी रहेगी बाजार का चाल, ये स्टॉक्स दे रहे हैं तेजी के सिग्नल
Stock Market Today Live Updates 20 August 2025: शेयर बाजार के लिए अब तक ये हफ्ता अच्छा बीता है. शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हरे निशान के साथ बंद हुए, मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 370.64 अंक की तेजी के साथ 81,644.39 अंक पर बंद हुआ तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 103.70 अंक चढ़कर 24,980.65 अंक पर बंद हुआ.  बुधवार को बाजार में तेजी की उम्मीद की जा रही है. आज बाजार का मूड कैसा रहेगा, कौन से शेयर चढ़ेंगे, किस पर दवाब बढ़ेगा, इन तमाम मार्केट हलचल के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए....

पढ़ें-HDFC Bank Alert: 2 दिन और 7 घंटे...डाउन रहेगी एचडीएफसी बैंक की कई सर्विसेस, नोट कर लें तारीख, बैंक ने भेजा संदेश

 

 

20 August 2025
07:10 AM

Share Market LIVE:  सरकारी  रेल कंपनी के शेयर IRFC में आज तेजी की उम्मीद है. दरअसल  IRFC ने SITCO के साथ मिलकर  199.70 करोड़ का टर्म लोन मंजूर किया है. जिसका इस्तेमाल सूरत में MMTH बनाने में होगा. इस खबर का शेयर पर पॉजिटिव असर होगा और शेयर में तेजी की उम्मीद है. 

 

07:09 AM

Share Market Live:  Stock To Watch: आज  Raymond Lifestyle, Ola Electric Mobility, Devyani International, Raymond, Hyundai Motor India, Godawari Power शेयरों में तेजी की उम्मीद बनी हुई है.  

 

07:00 AM

Share Market Live: HAL Share , हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 97 LCA मार्के 1A लड़ाकू विमानों को बड़ा ऑर्डर मिला है.  यह LCA मार्क 1A का दूसरा ऑर्डर होगा. इस खबर के बाद शेयरों में तेजी रहेगी.  

