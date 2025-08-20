Share Market LIVE 20 August: मंगलवार को तेजी के साथ बंद, बुधवार को कैसी रहेगी बाजार का चाल, ये स्टॉक्स दे रहे हैं तेजी के सिग्नल

Stock Market Today Live Updates 20 August 2025: शेयर बाजार के लिए अब तक ये हफ्ता अच्छा बीता है. शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हरे निशान के साथ बंद हुए, मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 370.64 अंक की तेजी के साथ 81,644.39 अंक पर बंद हुआ तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 103.70 अंक चढ़कर 24,980.65 अंक पर बंद हुआ. बुधवार को बाजार में तेजी की उम्मीद की जा रही है. आज बाजार का मूड कैसा रहेगा, कौन से शेयर चढ़ेंगे, किस पर दवाब बढ़ेगा, इन तमाम मार्केट हलचल के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए....

पढ़ें-HDFC Bank Alert: 2 दिन और 7 घंटे...डाउन रहेगी एचडीएफसी बैंक की कई सर्विसेस, नोट कर लें तारीख, बैंक ने भेजा संदेश