 Share Market LIVE 22 August: 6 दिन की तेजी क्या आखिरी कारोबारी दिन भी रहेगी बरकरार ? आज कौन से शेयर चमकेंगे, कौन लगाएगा गोता ?
Share Market LIVE 22 August: 6 दिन की तेजी क्या आखिरी कारोबारी दिन भी रहेगी बरकरार ? आज कौन से शेयर चमकेंगे, कौन लगाएगा गोता ?

टैरिफ पर अनिश्चितता के बावजूद शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है. लगातार छठे दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 22, 2025, 07:36 AM IST
Share Market LIVE 22 August: 6 दिन की तेजी क्या आखिरी कारोबारी दिन भी रहेगी बरकरार ? आज कौन से शेयर चमकेंगे, कौन लगाएगा गोता ?
Share Market LIVE 22 August: टैरिफ पर अनिश्चितता के बावजूद शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है. लगातार छठे दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ बंद हुए हैं.  21 अगस्त को सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 300 अंकों तक उछला, लेकिन कारोबार के अंत में सेंसेक्स 142.87 अंक या 0.17 फीसदी बढ़कर 82,000.71 के स्तर पर बंद हुआ. इसी तरफ से निफ्टी 33.20 अंक या 0.13 फीसदी बढ़कर 25,083.75 के स्तर पर बंद हुआ. कल  डॉ रेड्डीज लैब, सिप्ला, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और L&T जैसे दिग्गज शेयरों में तेजी देखने को मिली. वहीं आज भी बाजार में हलचल जारी रहेगी.  शेयर बाजार में जारी तमाम हलचल, टॉप शेयर्स, टॉप लूजर्स शेयरों की जानकारी के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें.... 

 

22 August 2025
07:35 AM

 

IDBI Bank shares:  आईडीबीआई शेयर ने कल 9 फीसदी की छलांग लगाई थी.  शेयर उछलकर 98.16 रुपये पर पहुंच गए थे.   

