Share Market LIVE 25 August:लौटेगी तेजी या जारी रहेगी गिरावट, एक्सट्रा टैरिफ की नजदीक आती डेडलाइन का बाजार पर दिखेगा असर ?

Stock Market Today Live Updates 25 August 2025: बीते हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा था. सेंसेक्स बड़ी गिरावट के साछ बंद हुआ. सेंसेक्स −693.86 अंक गिरकर 81,306.85 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 213.65 अंक फिसलकर 24,870.10 अंक पर बंद हुआ. एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में भारी बिकवाली रही. आज नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत हो रही है. आज शेयर बाजार की चाल पर कई फैक्टर्स असर डाल सकते हैं. जीएसटी सुधार, सकारात्मक वैश्विक संकेत और अतिरिक्त टैरिफ की नजदीक आती डेडलाइन शेयर बाजार पर असर डाल सकती है. शेयर बाजार की तमाम हलचल के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए....

Add Zee News as a Preferred Source