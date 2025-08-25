 Share Market LIVE 25 August:लौटेगी तेजी या जारी रहेगी गिरावट, एक्सट्रा टैरिफ की नजदीक आती डेडलाइन का बाजार पर दिखेगा असर ?
Share Market LIVE 25 August:लौटेगी तेजी या जारी रहेगी गिरावट, एक्सट्रा टैरिफ की नजदीक आती डेडलाइन का बाजार पर दिखेगा असर ?

Share Market Live Updates 25 August:जीएसटी सुधार, सकारात्मक वैश्विक संकेत और अतिरिक्त टैरिफ की नजदीक आती डेडलाइन शेयर बाजार पर असर डाल सकती है. आज शेयर बाजार में इन शेयरों पर फोकस रहेगा.  

Aug 25, 2025, 07:56 AM IST
Share Market LIVE 25 August:लौटेगी तेजी या जारी रहेगी गिरावट, एक्सट्रा टैरिफ की नजदीक आती डेडलाइन का बाजार पर दिखेगा असर ?
Stock Market Today Live Updates 25 August 2025: बीते हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा था. सेंसेक्स बड़ी गिरावट के साछ बंद हुआ. सेंसेक्स −693.86 अंक गिरकर 81,306.85 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 213.65 अंक फिसलकर 24,870.10 अंक पर बंद हुआ. एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में भारी बिकवाली रही. आज नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत हो रही है. आज शेयर बाजार की चाल पर कई फैक्टर्स असर डाल सकते हैं. जीएसटी सुधार, सकारात्मक वैश्विक संकेत और अतिरिक्त टैरिफ की नजदीक आती डेडलाइन शेयर बाजार पर असर डाल सकती है.  शेयर बाजार की तमाम हलचल के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए....

 

25 August 2025
07:46 AM

 

Titagarh Rail Stock : कंपनी को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स से WAG-9HC लोकोमोटिव्स के शेल असेंबली के लिए 91.12 करोड़ का ऑर्डर मिला है. इस ऑर्डर की  बदौलत कंपनी के शेयरों में लगातार तेजी जारी है. इससे पहले शुक्रवार को शेयर में 0.22 फीसदी की तेजी के साथ 857 रुपये पर बंद हुआ.

07:22 AM

Yes Bank Stock Price Today: रिजर्व बैंक ने  जापान के बैंक Sumitomo Mitsui Banking Corporation को यस बैंक में  हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है.  इस खबर का असर Yes बैंक के स्टॉक पर पड़ेगा और आज उसके शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी. 

07:19 AM

YES Bank Share: जापान के  सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी को यस बैंक में 24.99 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है. इस खबर के बाद आज यस बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है.  

