 Share Market LIVE 26 August: 4 कंपनियों का शेयर बाजार में डेब्यू, कैसी रहेगी आज सेंसेक्स की चाल ?
सोमवार को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स तेजी के साथ बंद हुआ है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 26, 2025, 07:36 AM IST
LIVE Blog

Share Market Live Updates 26 August: सोमवार को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स तेजी के साथ बंद हुआ है. 25 अगस्त को सेंसेक्स 329 अंक यानी 0.40 फीसदी की बढ़त के साथ 81,635.91 के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 97.65 अंक यानी 0.39 फीसदी की बढ़त  देखने को मिली और  24,967.75 के स्तर पर बंद हुआ.  इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इंडक्शन बैंक टॉप गेनर्स बनें. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है. आज बाजार का रूख कैसा रहेगा, कौन से शेयर चढ़ेंगे, किन शेयरों में गिरावट देखने को मिलेगी, विदेशी निवेशकों की चाल से लेकर बाजार में डेब्लू करने वाले शेयरों की जानकारी यहां देखिए. इस पेज को रिफ्रेश करके आप शेयर बाजार से जुड़ी ताजा अपडेट से जुड़े रह सकते हैं...

26 August 2025
07:05 AM

Vodafone Idea Share: वोडाफोन के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया पर कोई अतिरिक्त राहत पर फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर सामूहिक रूप से तय की जाएगी. आज ये शेयर फोकस में रहेगा.  

 

06:50 AM

Indusind Bank Share:  इंडसइंड बैंक ने राजीव आनंद ने  MD और CEO नियुक्त किया है. सोमवार को बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई. इस खबर का असर आज शेयर पर दिखेगा. इंडसइंड बैंक के शेयर  772 रुपये पर चल रहे हैं.  

06:43 AM

Share Market Live: 4 स्टॉक आज शेयर बाजार में दस्तक देंगे.  ​​पटेल रिटेल, विक्रम सोलर, श्रीजी शिपिंग और जेम एरोमैटिक्स की आज लिस्टिंग होने वाली है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

