Share Market LIVE 28 August: ट्रंप टैरिफ बाजार पर ढाएगा कितना सितम ? छुट्टी के बाद आज खुलेंगे शेयर बाजार

Share Market Live Updates 26 August: गणेश चतुर्थी की छुट्टी के बाद आज शेयर बाजार खुलेगा. खास बात ये है कि अमेरिका की ओर से 27 अगस्त से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद आज पहली बारा बाजार खुलेगा. इसके पहले मंगलवार निफ्टी 256 अंक गिरकर 24,712 पर और सेंसेक्स −849 अंकों की गिरावट के साथ 80,786.54 पर बंद हुआ था. आज बाजार के लिए अहम दिन है, क्योंकि शेयर बाजार में आज संकट देखने को मिल सकता है. शेयर बाजार में आज ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ का असर देखने को मिल सकता है.
Tata Steel की सिंगापुर स्थित सब्सिडियरी T Steel Holdings Pte. Ltd. में 3,100 करोड़ रुपये का निवेश किया है. जिसके बाद आज टटा स्टील के शेयर आज फोकस में रह सकते हैं.
आज Oil India के शेयर फोकस में रह सकते हैं. दरअसल ऑयल इंडिया और BPCL ने मिलकर अरुणाचल प्रदेश में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया है.
Share Market Prediction: शेयर बाजार में आज भारी दवाब देखने को मिल सकता है. आज टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वैलरी और लेदर कंपनियों के शेयर पर भारी दवाब देखने को मिल सकता है.