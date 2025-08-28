Share Market LIVE 28 August: ट्रंप टैरिफ बाजार पर ढाएगा कितना सितम ? छुट्टी के बाद आज खुलेंगे शेयर बाजार

Share Market Live Updates 26 August: गणेश चतुर्थी की छुट्टी के बाद आज शेयर बाजार खुलेगा. खास बात ये है कि अमेरिका की ओर से 27 अगस्त से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद आज पहली बारा बाजार खुलेगा. इसके पहले मंगलवार निफ्टी 256 अंक गिरकर 24,712 पर और सेंसेक्स −849 अंकों की गिरावट के साथ 80,786.54 पर बंद हुआ था. आज बाजार के लिए अहम दिन है, क्योंकि शेयर बाजार में आज संकट देखने को मिल सकता है. शेयर बाजार में आज ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ का असर देखने को मिल सकता है.

