Budget 2026 Live: बजट सत्र का तीसरा दिन, इकोनॉमिक सर्वे के बाद आज क्या होगा खास, 1 फरवरी को वित्त मंत्री खोलेंगी देश का बहीखाता

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश के बजट का पिटारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को खोलेंगीय उससे पहले गुरुवार को आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया. बजट सत्र के तीसरे दिन आज इस आर्थिक सर्वे पर चर्चा के बीच हलचल तेज रहने की उम्मीद है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 30, 2026, 08:00 AM IST
LIVE Blog

Budget 2026-27: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश के बजट का पिटारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को खोलेंगीय उससे पहले गुरुवार को आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया. बजट सत्र के तीसरे दिन आज इस आर्थिक सर्वे पर चर्चा के बीच हलचल तेज रहने की उम्मीद है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आर्थिक सर्वे 2026-27 की रिपोर्ट पेश की गई. देश की अर्थव्यवस्था के रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद आज इस पर विपक्षी दलों की ओर से चर्चा की मांग की जा सकती है. वहीं 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी. बजट से हर सेक्टर की अपनी उम्मीदें हैं. इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग, किसानों, युवाओं, महिलाओं हर की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं. 

30 January 2026
07:58 AM

Budget 2026: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026–27 पेश करेंगी. बजट को लेकर हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं.  हर सेक्टर के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ खास निकलने की उम्मीद है.  

07:58 AM

Budget 2026 Update: आर्थिक सर्वे पेश किए जाने के बाद आज बजट सत्र के तीसरे दिन इकोनॉमिक सर्वे पर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा हो सकती है.  

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

budget 2026Union Budget 2026

