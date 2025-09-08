फेस्टिव सीजन में खटाखट होगी शॉपिंग, बरसेंगे इतने पैसे, जितने कई देशों की GDP नहीं होगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को त्योहारी सीजन से पहले GST रेट में कटौती कर बड़ा तोहफा दिया है. GST के नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे.

Sep 08, 2025
GST Boost: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को त्योहारी सीजन से पहले GST रेट में कटौती कर बड़ा तोहफा दिया है. GST के नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे. लोकल सर्किल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल त्योहारों पर खर्च के लिए ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफार्म को अपने पसंदीदा माध्यम के रूप में चुनने वाले शहरी भारतीय परिवारों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

 

2.19 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान 

त्योहारों में लोग घर पर बैठे ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं. ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या में 115 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के त्योहारी सीजन में कुल खर्च 2.19 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

Amazon, बिग बास्केट रिफंड के मामले में सबसे आगे

ई-कॉमर्स साइटों में रिटर्न और रिफंड के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म के तौर पर अमेजन इंडिया सबसे आगे है, जबकि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बिग बास्केट टॉप पर है. कई अन्य प्लेटफॉर्म की सिंगल-डिजिट रेटिंग से पता चलता है कि रिटर्न को संभालने के तरीके में पूरे सेक्टर में सुधार की जरूरत है.

 

ई-कॉमर्स से होगी सबसे ज्यादा शॉपिंग

पारंपरिक मार्केट और रिटेल स्टोर अभी भी लोकप्रिय हैं. लेकिन बड़ी शॉपिंग के लिए डिजिटल शॉपिंग अब लोगों की पसंदी बन रही है. एक स्टडी से पता चलता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मुख्य शॉपिंग चैनल के रूप में इस्तेमाल करने वाले परिवारों का प्रतिशत दोगुना से भी अधिक हो गया है. ये 2024 में 13% से बढ़कर 2025 में 28% हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ई-कॉमर्स को त्योहारों के मौसम में बाजार का बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है.

