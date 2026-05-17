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Hindi NewsबिजनेसPM मोदी की अपील का असर! 61% लोगों ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने का लिया फैसला, इस सर्वे में खुलासा

PM मोदी की अपील का असर! 61% लोगों ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने का लिया फैसला, इस सर्वे में खुलासा

सरकार का मानना है कि इससे देश की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी. दरअसल, भारत में FY26 के दौरान सोने का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 17, 2026, 03:57 PM IST
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LocalCircles Survey on Gold :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर-जरूरी सोने की खरीद से बचने की अपील का असर अब दिखाई देने लगा है. लोकलसर्किल्स के एक सर्वे में सामने आया है कि 61% सोना खरीदने वाले लोग अगले एक साल तक गोल्ड खरीदने से बचेंगे. सरकार का मानना है कि इससे देश की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी. दरअसल, भारत में FY26 के दौरान सोने का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ा है. वैश्विक स्तर पर अमेरिका-इजरायल तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतों में भारी तेजी देखी गई है.

66% लोगों ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपील की थी कि वे एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीद से बचें. उन्होंने कहा था, 'हमें किसी भी तरह विदेशी मुद्रा बचानी होगी. लोकलसर्किल्स की रिपोर्ट के अनुसार, 66% लोगों का मानना है कि एक साल तक सोना नहीं खरीदने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. FY26 में भारत ने 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जो FY25 के 58 अरब डॉलर के मुकाबले 24% अधिक है.

हालांकि, आयात की वॉल्यूम में गिरावट दर्ज की गई. FY26 में सोने का आयात 721.03 टन रहा, जबकि FY25 में यह 757.09 टन था. रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में भारी उछाल के कारण आयात बिल बढ़ा. सोने की कीमत FY25 में लगभग 76,617 डॉलर प्रति किलोग्राम से बढ़कर FY26 में करीब 99,825 डॉलर प्रति किलोग्राम पहुंच गई.

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सोना सबसे सुरक्षित निवेश है

रिपोर्ट में बताया गया कि FY26 में सोना और चांदी का कुल आयात 26.7% बढ़कर 102.5 अरब डॉलर पहुंच गया. भारत के कुल आयात में इनकी हिस्सेदारी भी बढ़कर 14% हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 11.8% थी. सर्वे में शामिल 84 हजार लोगों में से 28% ने कहा कि वे सोने की खरीद 'काफी हद तक' कम कर देंगे, जबकि 36% लोगों ने अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने की बात कही. वहीं, 19% लोगों ने कहा कि वे शादी-ब्याह और पारिवारिक परंपराओं के लिए ही सोना खरीदेंगे. दूसरी ओर, 19% लोगों का मानना है कि अनिश्चितता के दौर में सोना सबसे सुरक्षित निवेश है. इसलिए वे इसकी खरीद जारी रखेंगे.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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