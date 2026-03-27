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Hindi Newsबिजनेसईरान युद्ध के बीच क्या देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल-डीजल पर फैसला लेकर सरकार ने साफ एलान कर दिया

ईरान युद्ध के बीच क्या देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल-डीजल पर फैसला लेकर सरकार ने साफ एलान कर दिया

एक्साइज ड्यूटी घटाने के बड़े फैसले से सरकार ने साफ कर दिया है कि दुनियाभर में उपजे तेल संकट से फिलहाल आम जनता को बचा लिया गया है. सरकार ने अपने स्तर पर तेल कंपनियों को राहत दे दी है. अब सरकार ने लॉकडाउन को लेकर फैल रही फेक न्यूज पर स्पष्ट घोषणा की है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:43 AM IST
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फाइल फोटो
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युद्ध के बीच क्या भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन? जब से पीएम ने संसद में कोराना के हालात का जिक्र करते हुए 'तैयार रहने' की अपील की है, लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी फैला रहे हैं. आज सुबह पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बड़े फैसले के बाद सरकार ने लॉकडाउन पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की ओर से जानकारी दी है कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें. इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर-जिम्मेदाराना और हानिकारक है. दरअसल, पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान सोशल मीडिया पोस्टों और कुछ वीडियोज में इस तरह के दावे किए जा रहे थे. इसके बाद सरकार ने सारी चिंताओं का एक-एक कर जवाब भी दिया. 

पुरी ने अंग्रेजी में लिखा है, 'Rumours of a lockdown in India are completely false. Let me state this clearly, there is no such proposal under consideration by the Government of India.' इस बयान से यह साफ हो जाता है कि लॉकडाउन की बातें कर कुछ लोग पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पहले ही आगाह किया था कि कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. सरकारी एजेंसियां ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं. 

मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि वैश्विक स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है और हम ऊर्जा, सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं से जुड़े हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे. हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं.' मिनिस्टर ने कहा कि भारत ने पहले भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी मजबूती दिखाई है, और आगे भी हम समय पर, सक्रिय और समन्वित तरीके से कदम उठाते रहेंगे।

पढ़ें: क्या तेल की सप्लाई सीमित हुई? कितना भंडार बचा... पीएम मोदी की महाबैठक से पहले 5 बड़ी चिंताओं का आया जवाब

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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