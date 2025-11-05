Advertisement
लॉजिस्टिक्स कंपनी Porter में बड़ी छंटनी, सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:37 AM IST
Porter Lays Off Over 350 Employees :  बेंगलुरु स्थित ऑन-डिमांड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म Porter ने मंगलवार को लागत घटाने के लिए कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है. कंपनी ने ये नहीं बताया कि कितने लोगों को निकाला गया है. लेकिन सूत्रों के अनुसार लगभग 300 से 350 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है. बताया जा रहा है कि कंपनी ये कदम अपने IPO (शेयर बाजार में लिस्टिंग) की तैयारी के बीच उठा रही है.

 रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है कंपनी 

कंपनी ने एक बयान में कहा, हम इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके तहत संगठन को और मजबूत, तेज और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक बार की रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया अपनाई गई है. इस दौरान हमें कुछ कठिन निर्णय लेने पड़े जो हमारे कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये निर्णय पूरी सावधानी से लिए गए हैं.

कुल निवेश 300-310 मिलियन डॉलर

ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Porter सितंबर में 100-110 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग जुटाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में था. इस फंडिंग के बाद कंपनी में कुल निवेश 300-310 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. इससे पहले मई में, Porter ने केदारा कैपिटल और Wellington मैनेजमेंट के नेतृत्व में 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई थी, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन 1.2 बिलियन डॉलर (लगभग ₹10,000 करोड़) तक पहुंच गया था.

2014 में प्रणव गोयल, उत्तम दिग्गा और विकास चौधरी द्वारा स्थापित Porter शहरी स्तर पर लॉजिस्टिक्स और कूरियर सर्विस देती है — जिनमें ऑन-डिमांड ट्रकिंग, पैकिंग-एंड-मूविंग और एंटरप्राइज लॉजिस्टिक्स शामिल हैं.वित्त वर्ष 2025 (FY25) में कंपनी ने 57% की बढ़ोतरी के साथ ₹4,306 करोड़ का ऑपरेशनल राजस्व दर्ज किया और लाभ में भी आई. Porter को इस साल ₹55 करोड़ का लाभ हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को ₹96 करोड़ का घाटा हुआ था.

