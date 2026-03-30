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Hindi Newsबिजनेसलोकसभा में पास हुआ IBC संशोधन विधेयक 2025, सुधरेगी बैंक‍िंग सेक्‍टर की हालत; तेजी से होगी NPA र‍िकवरी

लोकसभा में पास हुआ IBC संशोधन विधेयक 2025, सुधरेगी बैंक‍िंग सेक्‍टर की हालत; तेजी से होगी NPA र‍िकवरी

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल 2025 चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है. इसमें कुल 12 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:51 PM IST
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Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2025: लोकसभा ने सोमवार को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल 2025 को पारित कर दिया. ये विधेयक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है. इसमें कुल 12 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. इनका उद्देश्य मौजूदा फ्रेमवर्क को मजबूत करना और सिस्टम में सामने आ रही चुनौतियों का समाधान करना है.

लोकसभा में IBC संशोधन विधेयक 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बिल 2016 की इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें चुनौतियों के समाधान के साथ-साथ वैश्विक लेवल को प्रोसेस किया गया है.

 IBC ने अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है : सीतारमण 

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वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने अदालतों और ट्रिब्यूनल के फैसलों से मिले अनुभवों को भी ध्यान में रखा है. ताकि शेयरधारकों के लिए पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके. उन्होंने बताया कि IBC ने अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है. इस कानून की मदद से कंपनियों के वैल्यू में सुधार हुआ.

 IBC के जरिए 54,528 करोड़ रुपये की रिकवरी

बैंकिंग सेक्टर पर इसके प्रभाव को बताते हुए उन्होंने कहा कि IBC ने फंसे हुए कर्ज (NPA) के समाधान में बड़ी भूमिका निभाई है. इससे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की स्थिति बेहतर हुई है. उन्होंने जानकारी दी कि बैंकों ने विभिन्न माध्यमों से कुल 1,04,099 करोड़ रुपये की वसूली की. इसमें अकेले IBC के जरिए 54,528 करोड़ रुपये यानी 52.3% की रिकवरी हुई है.

डेब्टर-इन-पजेशन (DIP)

नए विधेयक में कम उपयोग होने वाली फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया को हटाकर एक नया क्रेडिटर-इनिशिएटेड इनसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क लाया गया है. इसमें  छोटी कंपनियों के लिए समयसीमा कम होगी. इसमें अदालत के बाहर समझौते की शुरुआत और ‘डेब्टर-इन-पजेशन (DIP)’ मॉडल शामिल है. इस मॉडल के तहत कंपनी का प्रबंधन मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या साझेदारों के पास ही रहेगा. लेकिन तय समयसीमा और सुरक्षा उपायों के साथ ये पहले के मॉडल से अलग है. इसमें मुख्य नियंत्रण कर्जदाताओं के पास होता था. इसके अलावा, विधेयक में ग्रुप इनसॉल्वेंसी और क्रॉस-बॉर्डर इनसॉल्वेंसी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी.

चयन समिति ने 11 प्रमुख सिफारिशें दी 

वित्त मंत्री ने बताया कि चयन समिति ने 11 प्रमुख सिफारिशें दी थीं. इन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा एक और संशोधन जोड़ा गया है. इसके तहत कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को अपने फैसलों के कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि यह कदम समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएगा और इसे और अधिक जवाबदेह बनाएगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2025

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