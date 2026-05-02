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Hindi Newsबिजनेसये कैसा फॉर्मूला ? 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर 831 रुपये में, 14 किलो वाले LPG का दाम 931 रुपये ? कैसे तय होता है गैस का भाव

ये कैसा फॉर्मूला ? 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर 831 रुपये में, 14 किलो वाले LPG का दाम 931 रुपये ? कैसे तय होता है गैस का भाव

LPG Price Hike:  एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 5 किलो वाले सिलेंडर और 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों का अंतर देखें तो सिर्फ 100 रुपये का है, जबकि गैस की मात्रा तीन गुनी है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 02, 2026, 03:49 PM IST
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ये कैसा फॉर्मूला ? 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर 831 रुपये में, 14 किलो वाले LPG का दाम 931 रुपये ? कैसे तय होता है गैस का भाव

LPG Price Hike: युद्ध के चलते महंगाई का करंट लगना जारी है. 5 राज्यों में चुनाव से पहले गैस की कीमतों में 119 और 195  रुपये की हुई, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सिलेंडर के दाम में एकाएक 993 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई. तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में बीते 2 महीनों में 1303 रुपये तक का इजाफा कर दिया है. 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर के साथ-साथ 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर या FTE एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 261 रुपये बढ़ा दिए गए. अगर गैस सिलेंडर के वजन और उसकी कीमत की तुलना करें तो 5 किलो वाले सिलेंडर कीमत 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर में सिर्फ 100 रुपये का अंतर है.  

वजन के हिसाब से सिलेंडर का रेट  

1 मई को 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 261 रुपये बढ़ा दिए गए. जिसके बाद FTL सिलेंडर की कीमत 552.50 रुपए से बढ़कर 813.50 रुपए पर पहुंच गई है.  इसी तरह से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 993 रुपये की बढ़त के साथ 2078 के बढ़कर 3071 रुपए पर पहुंच गई है. इस बार 14. 2 किलो वाले सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं और दिल्ली में अभी भी इस सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है.  

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5 किलो वाले सिलेंडर से कितना महंगा 14.2 किलो वाला सिलेंडर  

1 मई को कीमत में बढ़ोतरी के बाद 5 किलो वाला सिलेंडर 813 रुपये पर पहुंच गया है तो वहीं 14.2 किलो वाला सिलेंडर 913 रुपये में बिक रहा है. अगर तुलना करें घरेलू सिलेंडर की कीमत 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर से सिर्फ 100 रुपये ज्यादा है, लेकिन LPG गैस की मात्रा करीब 3 गुना ज्यादा होती है.

गैस की कीमत तय करने का ये कैसा फॉर्मूला ? 

घरेलू सिलेंडर की कीमत की तुलना 5 किलो वाले सिलेंडर से करें तो कीमत में सौ रुपये के अंतर पर गैस में तीन गुने का अंतर बैठता है. अगर प्रति किलो भाव से तुलना करें तो घरेलू सिलेंडर में प्रति किलो गैस की कीमत करीब 62.96 रुपये के आसपास बैठती है. 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर में प्रति किलो गैस की कीमत 162.60 रुपये ( 813/5KG) पर पहुंच जाता है. यानी प्रति किलो गैस की कीमत में तीन गुने का अंतर है. कमर्शियल सिलेंडर का भी भाव प्रति किलो गैस के हिसाब से देखें तो वो भी 161.70 रुपये के करीब आता है. यानी तीनों सिलेंडरों की तुलना करें तो सबसे महंगा गैस छोटू सिलेंडर का है.  

छोटू सिलेंडर की कीमत बढ़ोतरी का असर किस पर ?  

5 किलो वाले सिलेंडर के सबसे बड़े ग्राहक छात्र, प्रवासी मजदूर होते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर किसी पते के प्रमाण , बिना किसी आईडी प्रूफ के आसानी से मिल जाता है. हल्का और पोर्टेबल होने की वजह किराए के घरों में रहने वाले इसे पसंद करते हैं.छोटी दुकानों या चाय के स्टॉल वाले भी इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं. 

कैसे तय होते हैं गैस सिलेंडर के दाम ?  

भारत में तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का एक्सचेंज प्राइस  के आधार पर तय करती है. वर्तमान में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. तेल कंपनियां ‘इंपोर्ट पैरिटी प्राइस या IPP’ के फार्मूले से गैस सिलेंडर के दाम तय करती है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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