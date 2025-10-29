LPG, बैंक, आधार कार्ड और UPI...1 नवंबर से बदल जायेंगे ये नियम, जान लीजिए पूरी डिटेल

New Rules from November: 1 नवंबर 2025 से देशभर में कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. इन बदलावों में आधार कार्ड से लेकर बैंकिंग, गैस सिलेंडर और म्यूचुअल फंड तक सभी सेक्टर शामिल हैं. सरकार की नई घोषणाओं के मुताबिक, बैंक खाता धारकों के लिए नए नियम लागू होंगे, गैस सब्सिडी और सिलेंडर से जुड़े बदलाव आएंगे, और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी नई शर्तें होंगी. 1 नवंबर, 2025 से आपका आधार अपडेट करना बस कुछ ही क्लिक में आसान हो जाएगा. अब आपको अपडेट के लिए लंबी कतारों में खड़े होने या नामांकन केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी. चाहे आपका नाम हो, पता हो, जन्मतिथि हो या मोबाइल नंबर, सब कुछ अब घर बैठे ऑनलाइन ही बदला जा सकता है. आइए जानते हैं, 1 नवंबर से कौन से 5 बड़े बदलाव हर नागरिक को सीधे प्रभावित करेंगे.

चार लोगों तक को नॉमिनी बना सकेंगे आप

1 नवंबर से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए अब 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकेंगे. यह बदलाव बैंकिंग लॉ (Revision) एक्ट 2025 के तहत लागू होगा.

SBI क्रेडिट कार्ड

अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बदलाव सीधे आप पर असर डालेगा. अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% शुल्क लागू किया गया है. वहीं, थर्ड-पार्टी ऐप्स जैसे CRED, CheQ, Mobikwik आदि से अगर आप स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं, तो उस पर 1% एडिशनल फ़ीस लगेगी.

LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव

1 नवंबर को LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव हो सकता है.

आधार कार्ड अपडेट

UIDAI ने 1 नवंबर से आधार कार्ड अपडेट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर बिना आधार सेंटर जाए ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे. अब आपको केवल बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के लिए ही आधार केंद्र जाना जरूरी होगा. UIDAI आपकी जानकारी को PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से खुद से सत्यापित करेगा.

SEBI ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए

निवेशकों के लिए भी 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे. SEBI ने म्यूचुअल फंड्स में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब अगर किसी AMC के अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार ₹15 लाख से अधिक का लेन-देन करते हैं, तो कंपनी को ये जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी.