/दाम के बाद अब बदला LPG सिलेंडर रिफिल का नियम, 25 दिन में होगी अगली बुकिंग, 45 दिन वाला झंझट खत्म

LPG Cylinder : खाड़ी युद्ध और होर्मुज संकट के चलते अटकी गैस सप्लाई के चलते सरकार ने गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियम बदल दिए गए. सिलेंडर के दाम से लेकर बुकिंग में कई बदलाव हुए. अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर से LPG सिलेंडर से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने सिलेंडर रिफिलिंग की समयसीमा को फिर से 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है.
सिलेंडर रिफिलिंग का नियम बदला
केंद्र सरकार ने LPG रिफिल बुकिंग अतंराल को 45 दिन से कम कर 25 दिन कर दिया गया है. ये बदलाव ग्रामीण इलाकों के लिए किया गया है. केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को तुरंत इस बदलाव को लागू करने का आदेश दिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब शहरों की तरह गांवों में भी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग की समयसीमा 25 दिन की होगी. यानी एक बुकिंग के बाद दूसरी बुकिंग में 25 दिन का अंतर होना चाहिए.
खाड़ी युद्ध के चलते सरकार को गांवों के लिए सिलेंडर रिफिलिंग की समयसीमा को बढ़ाकर 45 दिन करना पड़ा था. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बाद LPG सप्लाई पर दबाव था. धीरे-धीरे सप्लाई की स्थिति सुधरने के बाद सरकार आम जनता को राहत दे रही है.
कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी राहत
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर करता है. अपनी जरूरत का 60 फीसदी भारत आयात करता है. आयात संकट की वजह से तेल कंपनियों की ओर से सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए थे और बुकिंग के नियम भी बदले गए थे. हालांकि हालात बेहतर होने के बाद से बीते दो महीनों में दूसरी बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आई है.सितंबर में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 9.50 से 11.50 रुपये घटाए गए. इससे पहले अगस्त में 192 रुपये से लेकर 209 रुपये और जुलाई में 183 रुपये दाम कम किए गए थे.