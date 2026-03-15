घटकर 77 लाख हो गई LPG बुकिंग, सप्लाई पर आ गई अच्छी खबर, मोदी सरकार बोली- नहीं है फ्यूल की कोई कमी

LPG Booking Status : ईरान में जारी संकट के बीच सरकार ने बताया कि देश में घरेलू LPG रिफिल बुकिंग में गिरावट आई है और ये अब लगभग 77 लाख पर पहुंच गई है, जबकि 13 मार्च को ये 88.8 लाख थी.

सरकार ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी तरह की कमी नहीं है. मिडिल ईस्ट के संघर्ष के बावजूद ईंधन और रसोई गैस की सप्लाई स्थिर बनी हुई है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं.

LPG डीलरशिप पर लाइन लगाने पर रोक

मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर सरकार ने रोजाना अपडेट में बताया कि ऑनलाइन LPG बुकिंग बढ़ रही है. पहले ऑनलाइन बुकिंग का हिस्सा करीब 84% था, जो अब बढ़कर लगभग 87% हो गया है. सरकार के मुताबिक ये बढ़ोतरी तेल मार्केटिंग कंपनियों के डिजिटल अभियान की वजह से हुई है. इस अभियान का मकसद लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना और घबराहट में LPG डीलरशिप पर लाइन लगाने से रोकना है. सरकार ने ये भी बताया कि देश की सभी घरेलू रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

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साथ ही, भारत पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है. इसलिए घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इन ईंधनों का आयात करने की जरूरत नहीं है. मिडिल ईस्ट के संघर्ष के बावजूद ईंधन और रसोई गैस की सप्लाई स्थिर बनी हुई है.

पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त स्टॉक

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं. घबराहट में की जाने वाली खरीदारी अब कम हो गई है और LPG रिफिल बुकिंग में गिरावट आई है. ऑनलाइन बुकिंग लगातार बढ़ रही है. नागरिकों से अपील की गई है कि घबराकर खरीदारी न करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बिना किसी रुकावट के सप्लाई जारी है.

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डीजल और LPG की सप्लाई जारी

तेल मार्केटिंग कंपनियों ने बताया है कि पेट्रोल पंपों या LPG डीलरशिप पर कहीं भी ईंधन खत्म होने की स्थिति (ड्राय-आउट) नहीं है और पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई नियमित रूप से जारी है. सरकार ने कहा कि वह घरेलू उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दे रही है और LPG की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित कर रही है.

कालाबाजारी की जांच के लिए छापेमारी जारी

बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-घरेलू LPG के आवंटन के आदेश जारी किए हैं. राज्य सरकारें पेट्रोल, डीजल और LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई कर रही हैं. आंध्र प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में LPG सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी की जांच के लिए छापेमारी की जा रही है. सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (PSU OMCs) के अधिकारी भी LPG डीलरशिप पर अचानक निरीक्षण कर रहे हैं. ताकि सप्लाई सुचारू रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि घबराकर खरीदारी न करें, क्योंकि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.