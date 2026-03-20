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LPG क्राइस‍िस के बीच सरकार ने उठाया बड़ा कदम, गैस कंपनियों को देना होगा रीयल-टाइम डेटा

सरकार की तरफ से बयान जारी कर बार-बार एलपीजी सप्‍लाई पर आश्‍वस्‍त क‍िया जा रहा है. सरकार का कहना है क‍ि देश में गैस की कमी नहीं है. क‍िसी भी तरह की पैन‍िंग बुक‍िंग और ड‍िलीवरी से दूर रहे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 20, 2026, 10:00 AM IST
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LPG क्राइस‍िस के बीच सरकार ने उठाया बड़ा कदम, गैस कंपनियों को देना होगा रीयल-टाइम डेटा

LPG Crisis Update: ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग से वेस्‍ट एश‍िया में चल रही एनर्जी क्राइस‍िस गहरा रही है. क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े आयातक भारत ने घरेलू सप्‍लाई में क‍िसी तरह की परेशानी न हो, इसके ल‍िए सख्त कदम उठाया है. सरकार ने प‍िछले द‍िनों कि‍सी भी तरह की कालाबाजारी को रोकने के लि‍ए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 (ECA, 1955) लागू क‍िया था. इसके तहत ऑयल और नेचुरल गैस से जुड़ी सभी कंपन‍ियों को अपने प्रोडक्‍शन, आयात, निर्यात, स्टॉक, स्‍टोरेज और खपत का डेटा पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) को देना जरूरी होगा.

हाल‍िया आदेश में सरकार की तरफ से पीपीएसी (PPAC) को तेल-गैस सेक्टर की नोडल एजेंसी बनाया गया है. पहले PPAC की तरफ से डेटा कलेक्‍ट क‍िया जाता था, लेकिन अब यह रीयल-टाइम और ग्रेनुलर (ड‍िटेल्‍ड) डेटा को डेली, वीकली या मंथली मांग सकती है. इसके तहत कंपन‍ियों को प्रोडक्‍शन से लेकर खपत तक की जानकारी देनी जरूरी होगी. कोई भी कंपनी गोपनीयता का हवाला नहीं दे सकती. क‍िसी भी तरह से इसके उल्‍लंघन को क्र‍िम‍िनल ऑफेंस माना जाएगा. इसमें जुर्माने के अलावा जेल की भी सजा हो सकती है.

फ्यूल सप्‍लाई नॉर्मल, रिफाइनरी फुल कैपेसिटी पर

पेट्रोलियम म‍िनि‍स्‍ट्री की ज्‍वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने देश में एनर्जी सप्‍लाई पर जानकारी देते हुए बताया क‍ि देश में क्रूड ऑयल की सप्‍लाई पर्याप्त है और रिफाइनरी भी फुल कैप‍िस‍िटी से चल रही हैं. इसके अलावा पेट्रोल पंप भी नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, क‍िसी पर तेल खत्‍म होने की खबर नहीं है. पेट्रोलियम नेचुरल गैस (PNG) और कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की सप्लाई भी 100% बनी हुई है.

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PNG में श‍िफ्ट होने पर म‍िल रहा इंसेंटिव

सरकार ने कमर्शियल एलपीजी यूजर्स को पीएनजी (PNG) पर शिफ्ट करने के लिए इंसेंटिव देने का भी ऐलान क‍िया है. प‍िछले दो हफ्ते के दौरान जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क है, वहां 1.25 लाख नए घरेलू और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन जारी क‍िये गए हैं. सरकार की तरफ से यह तैयारी एलपीजी क्राइस‍िस के बीच की जा रही है. पिछले तीन द‍िन में ही 5600 से ज्यादा एलपीजी कस्‍टमर पीएनजी पर शिफ्ट हो चुके हैं. ऑनलाइन बुक‍िंग बढ़कर 94% पर पहुंच गई है.

कंट्रोल रूम को एक्‍ट‍िवेट कर मारे जा रहे छापे

सरकार की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि पैनिक बुक‍िंग में तेजी से गि‍रावट आई है. सरकार बार-बार बयान जारी कर यह आश्‍वस्‍त कर रही है क‍ि गैस सप्‍लाई में क‍िसी तरह की कमी नहीं है. देश में एलपीजी का पर्याप्‍त स्‍टॉक है. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 13 मार्च को 89 लाख बुक‍िंग थीं, जो घटकर 57 लाख रह गईं हैं. राज्य सरकारों की तरफ से कंट्रोल रूम को एक्‍ट‍िव करके छापेमारी की जा रही है. ऑयल मार्केट‍िंग कंपन‍ियों की तरफ से इंस्पेक्शन क‍िया जा रहा है.

रास लफान पर हमले के बाद भारत को झटका

ईरान ने इजरायल के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के जवाब में कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइलें दागीं. वहां पर दुन‍ि या का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है. इस हमले के बाद भारत को झटका लगा है, क्योंकि भारत अपनी कुल नेचुरल गैस के 47% का आयात कतर से करता है. एलएनजी और एलपीजी सप्‍लाई का कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय के ल‍िये है. लेक‍िन भारत ने अलग-अलग सोर्स से इस कमी को पूरा क‍िया है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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