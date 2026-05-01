LPG Cylinder Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव से ज‍िस बात का डर सता रहा था, 1 मई की सुबह आंख खुलते ही वहीं खबर म‍िल गई. चुनाव के बाद तेल कंपन‍ियों ने गैस स‍िलेंडर की कीमत में भारी इजाफा कर द‍िया है. इससे मई महीने में महंगाई का बहुत बड़ा झटका लगा है. 19 क‍िलो वाला कमर्श‍ियल एलपीजी स‍िलेंडर आज से करीब 1000 रुपये तक महंगा हो गया है. द‍िल्‍ली में कमर्शियल LPG सिलिंडर के दाम में 993 रुपये का इजाफा क‍िया गया है. आज से यह स‍िलेंडर राजधानी दिल्ली में 3071.50 रुपये का म‍िलेगा. पिछले महीने इस स‍िलेंडर के लि‍ए 2078.50 रुपये का भुगतान करना पड़ता था.

हालांक‍ि, इस बीच राहत की बात यह है क‍ि घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. 14 क‍िलो वाला स‍िलेंडर राजधानी द‍िल्‍ली में पहले की ही तरह 913 रुपये में मि‍लेगा. कमर्शियल LPG स‍िलेंडर की कीमत में इजाफा चारों महानगरों में क‍िया गया है. दाम में बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में कमर्शियल LPG स‍िलेंडर के लि‍ए 3024 रुपये चुकाने होंगे, पहले यही स‍िलेंडर 2031 रुपये का था. कोलकाता में आज से कमर्श‍ियल स‍िलेंडर 3205 रुपये का मिलेगा.

अब तक की सबसे ज्‍यादा बढ़ोतरी

इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से ही स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर बैन है. इसका असर तेल और गैस की कीमत पर देखा जा रहा है. क्रूड पहले ही चढ़कर चार साल के र‍िकॉर्ड लेवल 123 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार पहुंच गया है. अब तेल कंपन‍ियों ने कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर की कीमत में 993 रुपये का इजाफा क‍िया है. इससे पहले 1 अप्रैल को दाम में 195 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. बताया जा रहा है क‍ि यह कमर्श‍ियल स‍िलेंडर के दाम में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है.

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आपकी जेब पर पड़ेगा असर

1 मई से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट 3000 रुपये के पार पहुंच गए. इस बढ़ोतरी का असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बड़ी राहत वाली बात यह है क‍ि घरेलू सिलेंडर के दाम में क‍िसी तरह का इजाफा नहीं हुआ. घरेलू स‍िलेंडर में आख‍िरी बदलाव 7 मार्च को हुआ था। उस समय कीमत में 60 रुपये का इजाफा क‍िया गया था। 14.2 किलो वाला रसोई गैस सिलेंडर पहले के दामों पर ही मिलेगा. आज से दिल्ली में 19 किलो वाला हलवाई सिलेंडर 3071.50 रुपये में मिलेगा. कोलकाता में कमर्श‍ियल स‍िलेंडर 3205 रुपये और मुंबई में 3024 रुपये का म‍िलेगा.

शहर का नाम आज से नए रेट पुराने रेट दिल्ली 3071.50 रुपये 2078.50 रुपये कोलकाता 3205 रुपये 2208 रुपये मुंबई 3024 रुपये 2031 रुपये चेन्नई 3,239 रुपये 2246.50 रुपये

कब क‍ितने बढ़े रेट

1 अप्रैल 2026 को कमर्शियल सिलेंडर द‍िल्‍ली में 195 रुपये, कोलकाता में 218 रुपये महंगा हुआ.

7 मार्च को कमर्शियल स‍िलेंडर की कीमत 114.50 रुपये बढ़ी.

1 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर के दाम 28-31 रुपये बढ़े.

7 मार्च 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 60 की बढ़ोतरी हुई.

फरवरी में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 49 रुपये की बढ़ोतरी की गई.

14 किलो वाले सिलेंडर का रेट

जंग के बीच बढ़ती लागत के असर को मैनेज करने के ल‍िये तेल कंपन‍ियों ने 7 मार्च 2026 को घरेलू स‍िलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा क‍िया था. इसके बाद कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव देखने को नहीं म‍िला है. उस समय 14.2 किलो वाले स‍िलेंडर का रेट द‍िल्‍ली में बढ़कर 913 रुपये पर पहुंच गया था. तेल कंपनियों की तरफ से हर महीने की पहली तारीख को कीमत की समीक्षा की जाती है. लोगों के मन में डर था क‍ि चुनाव के बाद तेल कंपन‍ियां कीमत में इजाफा कर सकती हैं. लेक‍िन आम आदमी को जंग के बीच बड़ी राहत म‍िली है.

महानगरों में गैस का रेट