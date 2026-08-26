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LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, सिर्फ 5 दिन का समय, नहीं किया ये काम तो बंद हो सकती है सर्विस!

सरकार ने LPG e-KYC की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाई है. इसलिए ग्राहक जल्द से जल्द e-KYC पूरी कर लें, ताकि सिलेंडर डिलीवरी और सब्सिडी में परेशानी न हो.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 26, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:15 PM IST
LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, सिर्फ 5 दिन का समय, नहीं किया ये काम तो बंद हो सकती है सर्विस!
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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