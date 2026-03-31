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Hindi NewsबिजनेसIndia Oil and LPG Ships: होर्मुज में फंसे तेल-गैस लदे भारत के 18 जहाज, अभी खत्‍म नहीं होगी LPG क्राइस‍िस? कल पहुंचेगी 94000 टन गैस

India Oil and LPG Ships: होर्मुज में फंसे तेल-गैस लदे भारत के 18 जहाज, अभी खत्‍म नहीं होगी LPG क्राइस‍िस? कल पहुंचेगी 94000 टन गैस

India Oil and LPG Ships Hormuz Strait: एलपीजी संकट से राहत देने के लि‍ए सरकार ने इंड‍ियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर 5 क‍िलो वाले स‍िलेंडर की ब‍िक्री के साथ ही केरोस‍िन की भी ब‍िक्री शुरू कर दी है. सरकार ने पैन‍िक बाइंग से दूर रहने की सलाह दी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 31, 2026, 12:53 PM IST
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पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍ट्री ने गैस बुक‍िंग का समय 21 द‍िन से बढ़ाकर 25 द‍िन कर द‍िया है. (Photo Credit: AI)
पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍ट्री ने गैस बुक‍िंग का समय 21 द‍िन से बढ़ाकर 25 द‍िन कर द‍िया है. (Photo Credit: AI)

India Oil and LPG Ships Hormuz Strait: इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग को एक महीने से ज्‍यादा हो गया. जंग शुरू होने के बाद स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज (strait of hormuz) में भारतीय जहाजों का आवागमन प्रभाव‍ित हो गया. अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्‍ट्रेट के जर‍िये भारत अपनी जरूरत का अध‍िकतर क्रूड ऑयल और एलपीजी इम्‍पोर्ट करता है. जहाजों के आवागमन का असर यह हो रहा है क‍ि देश में एलपीजी संकट बना हुआ है. एलपीजी स‍िलेंडर की ड‍िलीवरी लेने के ल‍िए गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइन लगी रहती हैं. फ‍िलहाल भारतीय झंडा लगे 18 जहाजों ने होर्मुज के पश्‍च‍िमी ह‍िस्‍से में डेरा डाला हुआ है. इन जहाजों पर तेल और गैस लदी हुई है. अब इन जहाजों के अटकने से यह सवाल गहराने लगा है क‍ि क्‍या युद्ध लंबा चलने पर एलपीजी क्राइस‍िस बना रहेगा.

सरकार ने एलपीजी की किल्‍लत से राहत देने के लि‍ए दाम बढ़ाने से लेकर बुक‍िंग तक के न‍ियम बदल द‍िये हैं. क‍िसी तरह की कालाबाजारी न हो, इसके ल‍िए ECA लागू क‍िया गया है. इजरायल-अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध लंबा चला तो भारत में एलपीजी क्राइस‍िस और गहरा सकता है. होर्मुज में खड़े भारतीय झंडे वाले जहाजों पर क्रूड ऑयल, एलपीजी (LPG) और LNG लदी हुई है. इन जहाजों पर 485 भारतीय नाविक भी सवार हैं, जो क‍ि पूरी तरह सुरक्षित हैं. सरकार की तरफ से बार-बार आश्‍वासन द‍िया जा रहा है क‍ि देश में एलपीजी क्राइस‍िस नहीं है और क‍िसी भी तरह की पैन‍िक बाइंग से बचें.

भारत आने वाले 10 जहाजों में क्‍या-क्‍या?

28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बमबारी शुरू की तो ईरान ने जवाबी हमले करने के साथ ही होर्मुज स्‍ट्रेट से 'दुश्मन जहाजों' का रास्‍ता बंद कर द‍िया. बाद में ईरान की तरफ से द‍िये गए बयान में कहा गया क‍ि शत्रुओं के अलावा दूसरे देशों के जहाज ईरानी अध‍िकार‍ियों से तालमेल कर गुजर सकते हैं. मीड‍िया ब्रीफ‍िंग के दौरान पोर्ट, श‍िप‍िंग एंड वॉटरवेज म‍िन‍िस्‍ट्री में स्‍पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार स‍िन्‍हा ने बताया क‍ि भारत जाने वाले 10 जहाजों में से तीन में एलपीजी, तीन में एलएनजी और चार तेल टैंकर हैं.

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समुद्र में अभी भी फंसे 18 भारतीय जहाज

जंग शुरू होने के समय होर्मुज एर‍िया में कुल 28 भारतीय जहाज फंसे थे. अभी 18 जहाज फंसे हुए हैं. युद्ध शुरू होने के समय होर्मुज एर‍िया में कुल 28 भारतीय जहाज फंसे थे. 10 को न‍िकाल ल‍िये जाने के बाद अभी भी वहां पर 18 जहाज फंसे हैं. फंसे हुए जहाजों में 3 LPG टैंकर, एक LNG कैरियर, 4 क्रूड ऑयल टैंकर है. एक खाली टैंकर को LPG से भरा जा रहा है. सरकार की तरफ से बताया गया क‍ि ये जहाज होर्मुज स्‍ट्रेट में फंसे 500 जहाजों में से हैं.

प‍िछले 72 घंटे से स्थिति स्थिर

स‍िन्‍हा ने बताया क‍ि सरकार की पहली प्रि‍योरटी भारतीय जहाजों और भारत जाने वाले माल को सुरक्षित निकालना है. भारत इसके ल‍िए ईरान के साथ कूटनीतिक लेवल पर बातचीत कर रहा है. जहाजों पर तैनात 485 नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं. प‍िछले 24 घंटे के दौरान क‍िसी तरह की घटना नहीं हुई और 72 घंटे से स्थिति स्थिर है.

सुरक्ष‍ित न‍िकले जहाजों में से क‍िसमें क्‍या?

> स‍िन्‍हा ने बताया क‍ि दो जहाज BW TYR और BW ELM में कुल 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है. BW TYR 31 मार्च को मुंबई पोर्ट पर पहुंचेगा और BW ELM के 1 अप्रैल को न्‍यू मंगलौर पहुंचने की उम्‍मीद है.
> 92,612 टन एलपीजी लेकर पाइन गैस और जग वसंत पहले ही 26 से 28 मार्च को भारतीय पोर्ट पर पहुंच गए हैं.
> एमटी श‍िवाल‍िक और एमटी नंदा देवी भी 92,712 टन एलपीजी के साथ मुंद्रा और कांडला पोर्ट पहुंचे थे. ये दोनों 16 और 17 मार्च को कांडला पोर्ट पहुंचे थे.
> इससे पहले जग लाडकी (Jag Laadki) 80,886 टन क्रूड ऑयल लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा था. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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