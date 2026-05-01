LPG Price Update: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग से दुनियाभर में एलपीजी की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. एलपीजी संकट के बीच सरकार की तरफ से लगातार पीएनजी को प्रमोट किया जा रहा है. क्राइसिस के चलते आज 19 किलो वाला सिलेंडर की कीमत एक ही झटके में 1000 करोड़ रुपये बढ़ गई है.
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LPG Price Hike: मई की पहली तारीख है और आज से कई नियमों में बदलाव हुआ है. हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों की तरफ से गैस की कीमत में बदलाव किया जाता है. आज सुबह 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई. इसके बाद दिल्ली में आज से 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर महंगा होकर 3,071.50 रुपये का हो गया. 19 किलो वाला सिलेंडर महंगा होने के चंद घंटे बाद 5 किलो वाले एफटीएल (FTL) सिलेंडर भी 261 रुपये महंगा होने आ अपडेट आया.
पांच किलो वाला एफटीएल (FTL) सिलेंडर अलग-अलग शहर के हिसाब से 516 रुपये से लेकर 555 रुपये तक मिल रहा है. अब इसमें 261 रुपये का इजाफा हो गया है, ऐसे में दाम बढ़कर 700 से 800 रुपये के बीच पहुंच गए हैं. यदि आप इसे सिलेंडर के साथ लेते हैं तो आपको करीब 1500 रुपये चुकाने होते हैं. इस सबके बीच राहत वाली बात यह रही कि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया.
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नई दिल्ली: 3,071.50 रुपये
मुंबई: 3,024 रुपये
कोलकाता: 3,202 रुपये
चेन्नई: 3,237 रुपये
14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर यह है कि कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. आखिरी बार घरेलू सिलेंडर के दाम 7 मार्च 2026 को बदले थे. उस समय एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपये का इजाफा किया गया था. आपको बता दें हर महीने की पहली तारीख को दोनों तरह के सिलेंडर (घरेलू और कमर्शियल) की कीमत की समीक्षा की जाती है. अपने शहर के सही रेट के बारे में जानकारी के लिए इंडेन (Indane), भारत गैस या एचपी गैस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.
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सरकार ने एलपीजी की डिमांड और सप्लाई को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. इनका मकसद अफवाहों और पैनिक बाइंग के जरिये गैस की जमाखोरी को रोकना है. शहरों में घरेलू सिलेंडर की रिफिल बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा, पहले यह समय 21 दिन का था. गांवों में आप डिलीवरी के 45 दिन बाद बुकिंग कर सकेंगे.
सरकार ने डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया है. अब 93% से ज्यादा डिलीवरी DAC बेस्ड हो गई हैं. यह एक यूनिक कोड होता है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये आता है. सिलेंडर लेते समय डिलीवरी वाले को यह कोड बताना जरूरी है. इससे गैस के गलत यूज या डायवर्सन को रोका जा सकता है.
DAC कोड सिलेंडर बुक करते ही अपने आप बन जाता है और इसे रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेज दिया जाता है. इंडेन कनेक्शन वाले कस्टमर चार तरीके से गैस की बुकिंग कर सकते हैं-
मिस्ड कॉल बुकिंग: 8454955555 पर मिस्ड कॉल दें
एसएमएस बुकिंग: 7718955555 पर 'IOC' लिखकर भेजें
फोन कॉल / IVRS: 7718955555 पर कॉल करें
व्हाट्सएप बुकिंग: इंडियन ऑयल का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल यूज करें