LPG Price Hike: मई की पहली तारीख है और आज से कई न‍ियमों में बदलाव हुआ है. हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपन‍ियों की तरफ से गैस की कीमत में बदलाव क‍िया जाता है. आज सुबह 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल स‍िलेंडर के दाम में 993 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई. इसके बाद द‍िल्‍ली में आज से 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर महंगा होकर 3,071.50 रुपये का हो गया. 19 क‍िलो वाला स‍िलेंडर महंगा होने के चंद घंटे बाद 5 किलो वाले एफटीएल (FTL) सिलेंडर भी 261 रुपये महंगा होने आ अपडेट आया.

पांच क‍िलो वाला एफटीएल (FTL) सिलेंडर अलग-अलग शहर के ह‍िसाब से 516 रुपये से लेकर 555 रुपये तक म‍िल रहा है. अब इसमें 261 रुपये का इजाफा हो गया है, ऐसे में दाम बढ़कर 700 से 800 रुपये के बीच पहुंच गए हैं. यद‍ि आप इसे स‍िलेंडर के साथ लेते हैं तो आपको करीब 1500 रुपये चुकाने होते हैं. इस सबके बीच राहत वाली बात यह रही क‍ि 14.2 क‍िलो वाले घरेलू गैस स‍िलेंडर के दाम में क‍िसी तरह का इजाफा नहीं क‍िया गया.

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19 किलो वाले सिलेंडर के दाम (1 मई 2026 से)

नई दिल्ली: 3,071.50 रुपये

मुंबई: 3,024 रुपये

कोलकाता: 3,202 रुपये

चेन्‍नई: 3,237 रुपये

घरेलू ग्राहकों के लिए अच्छी खबर

14.2 किलो का रसोई गैस स‍िलेंडर लेने वाले ग्राहकों के ल‍िए अच्‍छी खबर यह है क‍ि कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. आखिरी बार घरेलू स‍िलेंडर के दाम 7 मार्च 2026 को बदले थे. उस समय एलपीजी स‍िलेंडर के दाम में 60 रुपये का इजाफा क‍िया गया था. आपको बता दें हर महीने की पहली तारीख को दोनों तरह के सिलेंडर (घरेलू और कमर्शियल) की कीमत की समीक्षा की जाती है. अपने शहर के सही रेट के बारे में जानकारी के ल‍िए इंडेन (Indane), भारत गैस या एचपी गैस की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

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एलपीजी के नए नियम

सरकार ने एलपीजी की ड‍िमांड और सप्लाई को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लि‍ए कुछ नियम बनाए हैं. इनका मकसद अफवाहों और पैन‍िक बाइंग के जर‍िये गैस की जमाखोरी को रोकना है. शहरों में घरेलू स‍िलेंडर की र‍िफ‍िल बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा, पहले यह समय 21 द‍िन का था. गांवों में आप ड‍िलीवरी के 45 द‍िन बाद बुक‍िंग कर सकेंगे.

बिना DAC के नहीं म‍िलेगा सिलेंडर

सरकार ने डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) स‍िस्‍टम को पहले से ज्‍यादा मजबूत कर दिया है. अब 93% से ज्यादा डिलीवरी DAC बेस्‍ड हो गई हैं. यह एक यूनिक कोड होता है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये आता है. सिलेंडर लेते समय डिलीवरी वाले को यह कोड बताना जरूरी है. इससे गैस के गलत यूज या डायवर्सन को रोका जा सकता है.

कैसे जेनरेट करें DAC

DAC कोड सिलेंडर बुक करते ही अपने आप बन जाता है और इसे रज‍िस्‍टर्ड मोबाइल पर भेज दिया जाता है. इंडेन कनेक्शन वाले कस्‍टमर चार तरीके से गैस की बुक‍िंग कर सकते हैं-