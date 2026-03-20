Advertisement
trendingNow13147696
Hindi NewsबिजनेसLPG Crisis: ईरान जंग में भी नहीं होगी LPG क्राइस‍िस, सरकार ने कर दि‍या खेल; अमेरिका से म‍िलाया हाथ!

LPG Crisis: ईरान जंग में भी नहीं होगी LPG क्राइस‍िस, सरकार ने कर दि‍या 'खेल'; अमेरिका से म‍िलाया हाथ!

LPG Price in Delhi: सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है क‍ि देश में एलपीजी क्राइस‍िस नहीं है. इसके बावजूद लोग पैन‍िक बुक‍िंग और पैन‍िक बाइंग कर रहे हैं. लेक‍िन सरकार ने घरेलू प्रोडक्‍शन बढ़ाने के साथ एलपीजी का वैकल्‍प‍िक इंतजाम कर ल‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG Crisis: ईरान जंग में भी नहीं होगी LPG क्राइस‍िस, सरकार ने कर दि‍या 'खेल'; अमेरिका से म‍िलाया हाथ!

LPG Crisis Update: प‍िछले तीन हफ्ते से म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रही जंग से होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों के आवागमन पर असर पड़ रहा है. इसका असर भारत के ल‍िए होने वाली एलपीजी (LPG) सप्‍लाई पर पड़ रहा है. हालांक‍ि, सरकार की तरफ से घरेलू उत्‍पादन को बढ़ा द‍िया गया है. साथ ही सरकार की तरफ से लगातार यह आश्‍वासन द‍िया जा रहा है क‍ि देश में गैस की क‍िल्‍लत नहीं है. क‍िसी भी तरह की पैन‍िक बुक‍िंग और पैन‍िंक खरीद से बचे. इसके बावजूद देश में स‍िलेंडर लेने के ल‍िए लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. भारत अपनी जरूरत की 60 प्रत‍िशत एलपीजी का आयात खाड़ी देशों से करता है. इसकी भी 90 प्रत‍िशत एलपीजी होर्मुज स्‍ट्रेट से ही होकर गुजरती है.

अब जंग के दौरान होर्मुज स्‍ट्रेट से आवागमन कम होने के कारण ग्‍लोबल एलपीजी मार्केट में कमी आ गई है. होर्मुज से 30% ग्‍लोबल एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा है. लेक‍िन भारत ने देश के अंदर एलपीजी के हालात को सामान्‍य करने के ल‍िये अब अमेर‍िका से हाथ म‍िलाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार अमेरिका से एलपीजी का इम्‍पोर्ट बढ़ाकर घरेलू बाजार में होने वाली परेशानी को संभालने की कोश‍िश कर रही है. एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी के एक्‍सपर्ट के अनुसार भारत अमेर‍िका को अपना खास वैकल्‍प‍िक सोर्स बना रहा है.

ड‍िमांड पूरी नहीं होने पर भारत ने बदला फोकस

जियोपॉलिटिकल टेंशन से के बीच नॉर्थ अमेरिकी एलपीजी देश में मजबूत जगह बना सकती है. हाल‍िया ट्रेड पैटर्न में यूएस से आने वाले वॉल्यूम बढ़ा है. यदि जंग लंबी चली तो यूएस एलपीजी भारत के इम्‍पोर्ट मिक्स में बड़ा ह‍िस्‍सा ले सकती है. इससे देश के अंदर एलपीजी क्राइस‍िस को संभालने में आसानी होगी. खाड़ी क्षेत्र से आने वाली 60% एलपीजी की ड‍िमांड पूरी नहीं हो पाने के कारण भारत ने अब सप्‍लाई के दूसरे इंतजाम क‍िये जाने के लि‍ए डिप्लोमैटिक प्रयास तेज कर द‍िये हैं. प‍िछले द‍िनों दो भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर श‍िवाल‍िक और नंदा देवी होर्मुज पार करके भारत पहुंचे. इन दोनों में करीब 92,000 मीट्र‍िक टन एलपीजी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

मिडिल ईस्ट से सप्लाई घटकर 89,000 मीट्र‍िक टन रही

19 मार्च को खत्‍म हुए हफ्ते में भारत का कुल एलपीजी इम्‍पोर्ट 265,000 मीट्र‍िक टन रहा, यह 5 मार्च के 322,000 मीट्र‍िक टन से कम है. मिडिल ईस्ट से सप्लाई घटकर महज 89,000 मीट्र‍िक टन रह गई. यह कुल सप्‍लाई का महज 34% है. जनवरी के बाद यह एलपीजी का सबसे कम आयात है. दूसरे वैकल्पिक स्रोत से 176,000 मीट्र‍िक टन गैस आई. इससे एक हफ्ते पहले यूएस से क‍िसी तरह की गैस का आयात नहीं क‍िया गया था. CAS डेटा के अनुसार यूएस से शिपमेंट पारंपरिक खाड़ी सप्लायर्स से ज्यादा हो गए हैं.

इंड‍ियन ऑयल मार्केट‍िंग कंपन‍ियों ने 2026 के लिए 2.2 मिलियन मीट्र‍िक टन अमेर‍िकी एलपीजी का टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है. 2026 के पहले दो महीने में ही करीब 480,000 मीट्र‍िक टन एलपीजी यूएस से आई है. इसके साथ ही जरूरत को पूरा करने के ल‍िए घरेलू प्रोडक्‍शन को भी बढ़ावा द‍िया जा रहा है. पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍ट्री ने शहरों में गैस बुकिंग साइकल को 21 द‍िन से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में इसे 45 दिन तक बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ कमर्शियल यूजर्स को पीएनजी की तरफ शिफ्ट करने के ल‍िये प्रोत्साहित क‍िया जा रहा है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

LPG Crisis

Trending news

PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ED
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
US Israel Iran War
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
Jammu University
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
Mohan Bhagwat
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर
kerala election 2026
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर
BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
assam election 2026
BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
shashi tharoor news
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर
assam election 2026
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर
RG कर पीड़िता की मां ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, किस पार्टी से मिला था ऑफर?
West bengal elections
RG कर पीड़िता की मां ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, किस पार्टी से मिला था ऑफर?
रात की मूवी, सुबह का सूरज... हादसे ने छीन ली तीन छात्रों की जान
Mumbai News
रात की मूवी, सुबह का सूरज... हादसे ने छीन ली तीन छात्रों की जान