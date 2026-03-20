LPG Crisis Update: प‍िछले तीन हफ्ते से म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रही जंग से होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों के आवागमन पर असर पड़ रहा है. इसका असर भारत के ल‍िए होने वाली एलपीजी (LPG) सप्‍लाई पर पड़ रहा है. हालांक‍ि, सरकार की तरफ से घरेलू उत्‍पादन को बढ़ा द‍िया गया है. साथ ही सरकार की तरफ से लगातार यह आश्‍वासन द‍िया जा रहा है क‍ि देश में गैस की क‍िल्‍लत नहीं है. क‍िसी भी तरह की पैन‍िक बुक‍िंग और पैन‍िंक खरीद से बचे. इसके बावजूद देश में स‍िलेंडर लेने के ल‍िए लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. भारत अपनी जरूरत की 60 प्रत‍िशत एलपीजी का आयात खाड़ी देशों से करता है. इसकी भी 90 प्रत‍िशत एलपीजी होर्मुज स्‍ट्रेट से ही होकर गुजरती है.

अब जंग के दौरान होर्मुज स्‍ट्रेट से आवागमन कम होने के कारण ग्‍लोबल एलपीजी मार्केट में कमी आ गई है. होर्मुज से 30% ग्‍लोबल एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा है. लेक‍िन भारत ने देश के अंदर एलपीजी के हालात को सामान्‍य करने के ल‍िये अब अमेर‍िका से हाथ म‍िलाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार अमेरिका से एलपीजी का इम्‍पोर्ट बढ़ाकर घरेलू बाजार में होने वाली परेशानी को संभालने की कोश‍िश कर रही है. एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी के एक्‍सपर्ट के अनुसार भारत अमेर‍िका को अपना खास वैकल्‍प‍िक सोर्स बना रहा है.

ड‍िमांड पूरी नहीं होने पर भारत ने बदला फोकस

जियोपॉलिटिकल टेंशन से के बीच नॉर्थ अमेरिकी एलपीजी देश में मजबूत जगह बना सकती है. हाल‍िया ट्रेड पैटर्न में यूएस से आने वाले वॉल्यूम बढ़ा है. यदि जंग लंबी चली तो यूएस एलपीजी भारत के इम्‍पोर्ट मिक्स में बड़ा ह‍िस्‍सा ले सकती है. इससे देश के अंदर एलपीजी क्राइस‍िस को संभालने में आसानी होगी. खाड़ी क्षेत्र से आने वाली 60% एलपीजी की ड‍िमांड पूरी नहीं हो पाने के कारण भारत ने अब सप्‍लाई के दूसरे इंतजाम क‍िये जाने के लि‍ए डिप्लोमैटिक प्रयास तेज कर द‍िये हैं. प‍िछले द‍िनों दो भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर श‍िवाल‍िक और नंदा देवी होर्मुज पार करके भारत पहुंचे. इन दोनों में करीब 92,000 मीट्र‍िक टन एलपीजी थी.

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मिडिल ईस्ट से सप्लाई घटकर 89,000 मीट्र‍िक टन रही

19 मार्च को खत्‍म हुए हफ्ते में भारत का कुल एलपीजी इम्‍पोर्ट 265,000 मीट्र‍िक टन रहा, यह 5 मार्च के 322,000 मीट्र‍िक टन से कम है. मिडिल ईस्ट से सप्लाई घटकर महज 89,000 मीट्र‍िक टन रह गई. यह कुल सप्‍लाई का महज 34% है. जनवरी के बाद यह एलपीजी का सबसे कम आयात है. दूसरे वैकल्पिक स्रोत से 176,000 मीट्र‍िक टन गैस आई. इससे एक हफ्ते पहले यूएस से क‍िसी तरह की गैस का आयात नहीं क‍िया गया था. CAS डेटा के अनुसार यूएस से शिपमेंट पारंपरिक खाड़ी सप्लायर्स से ज्यादा हो गए हैं.

इंड‍ियन ऑयल मार्केट‍िंग कंपन‍ियों ने 2026 के लिए 2.2 मिलियन मीट्र‍िक टन अमेर‍िकी एलपीजी का टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है. 2026 के पहले दो महीने में ही करीब 480,000 मीट्र‍िक टन एलपीजी यूएस से आई है. इसके साथ ही जरूरत को पूरा करने के ल‍िए घरेलू प्रोडक्‍शन को भी बढ़ावा द‍िया जा रहा है. पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍ट्री ने शहरों में गैस बुकिंग साइकल को 21 द‍िन से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में इसे 45 दिन तक बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ कमर्शियल यूजर्स को पीएनजी की तरफ शिफ्ट करने के ल‍िये प्रोत्साहित क‍िया जा रहा है.