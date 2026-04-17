Advertisement
trendingNow13182240
Hindi NewsबिजनेसLPG Supply पर बड़ा फैसला! अब सड़कों पर नहीं घूमेंगे ट्रक, पाइपलाइन से होगा ट्रांसपोर्टेशन

LPG Supply पर बड़ा फैसला! अब सड़कों पर नहीं घूमेंगे ट्रक, पाइपलाइन से होगा ट्रांसपोर्टेशन

LPG Crisis: देशभर में फैलने वाली इन 2500 किमी लंबी पाइपलाइन पर करीब 12,500 करोड़ रुपये का निवेश क‍िया जाएगा. इस कदम से सड़क पर चलने वाले एलपीजी टैंकरों को धीरे-धीरे पूरी तरह बंद करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

Written By  AMBARISH PANDEY|Edited By: Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG Supply पर बड़ा फैसला! अब सड़कों पर नहीं घूमेंगे ट्रक, पाइपलाइन से होगा ट्रांसपोर्टेशन

LPG Supply Update: अमेर‍िका और ईरान जंग के दौरान होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से एलपीजी की सप्‍लाई चेन बुरी तरह प्रभाव‍ित हुई. इसका असर देश में एलपीजी संकट के तौर पर देखा गया. इस दौरान सरकार की तरफ से पीएनजी पर फोकस बढ़ाया गया और करीब आठ लाख नए कनेक्‍शन इश्‍यू क‍िये गए. लेक‍िन अब सरकार ने एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन स‍िस्‍टम को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है. जी हां, नए स‍िस्‍टम के तहत एलपीजी की सप्‍लाई सड़क पर टैंकरों के जर‍िये नहीं बल्‍क‍ि पाइपलाइन के जर‍िये की जाएगी.

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह पाइपलाइन मोड में बदलने का फैसला ल‍िया है. इसके ल‍िए 9 नए LPG प्रोजेक्‍ट का ऐलान क‍िया गया है. इनमें से 4 पाइपलाइन प्रोजेक्‍ट का ब‍िड‍िग प्रोसेस अंतिम चरण में है. देशभर में फैलने वाली इन 2500 किमी लंबी पाइपलाइन पर करीब 12,500 करोड़ रुपये का निवेश क‍िया जाएगा. इस कदम से सड़क पर चलने वाले एलपीजी टैंकरों को धीरे-धीरे पूरी तरह बंद करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

इन पाइपलाइन की बोली अंत‍िम चरण में पहुंची

  • चेरलपल्ली-नागपुर पाइपलाइन

    Add Zee News as a Preferred Source

  • शिक्रापुर-हुबली-गोवा पाइपलाइन

  • पारादीप-रायपुर पाइपलाइन

  • झांसी-सितारगंज पाइपलाइन

इन चारों पाइपलाइनों की बोली प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है. बाकी 5 पाइपलाइनों की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है.

क्या होगा फायदा?

  • सड़क पर LPG टैंकरों के हादसों में भारी कमी आएगी, जिससे लोगों की जान-माल की सुरक्षा बढ़ेगी.

  • रोड ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले पाइपलाइन से पॉल्‍यूशन कम होगा. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़ी कटौती संभव है.

  • ट्रांसपोर्टेशन तेज, सुरक्षित और सस्ता होगा.

  • देशभर में रोजगार के नए मौके बनेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी.

  • एनर्जी स‍िक्‍योर‍िटी भी मजबूत होगी.

PNGRB की तरफ से टारगेट रखा गया है क‍ि साल 2030 तक बल्क LPG का रोड के जर‍िये ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह खत्‍म कर द‍िया जाए. बोर्ड ने कहा क‍ि आने वाले समय में पाइपलाइन ही भविष्य है. यह फैसला पर्यावरण, सुरक्षा और इकोनॉमी तीनों मोर्चों पर भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा. जानकारों का मानना है कि पाइपलाइन नेटवर्क के एक्‍सटेंशन से एलपीजी न सिर्फ सस्‍ती और आसानी से उपलब्ध होगी, बल्कि देश की एनर्जी सप्‍लाई स‍िस्‍टम भी ज्यादा व‍िश्‍वसनीय और आधुनिक बनेगी. 

About the Author
author img
AMBARISH PANDEY

TAGS

LPG Supply

Trending news

जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच
Census
जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच
पवन खेड़ा को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए असम की कोर्ट जाने को कहा
Pawan Khera
पवन खेड़ा को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए असम की कोर्ट जाने को कहा
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
West Bengal Assembly Election 2026
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
Uniform Civil Code
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
nagpur News
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
Nashik Conversion Case
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद
नासिक पहुंची नेशनल कमीशन फॉर वूमेन टीम, धर्मांतरण की करेगी जांच,पुलिस ने सौंपे दस्त
nashik news
नासिक पहुंची नेशनल कमीशन फॉर वूमेन टीम, धर्मांतरण की करेगी जांच,पुलिस ने सौंपे दस्त
नासिक धर्मांतरण केस में नया मोड़, निदा बोली- मैं प्रेग्नेंट हूं; कोर्ट से मांगी राहत
Nashik MNC Case
नासिक धर्मांतरण केस में नया मोड़, निदा बोली- मैं प्रेग्नेंट हूं; कोर्ट से मांगी राहत
पहले लखनऊ, अब दिल्ली में देर रात बैठक... बंगाल चुनाव के बीच UP में बड़े बदलाव की आहट
​​UP News
पहले लखनऊ, अब दिल्ली में देर रात बैठक... बंगाल चुनाव के बीच UP में बड़े बदलाव की आहट