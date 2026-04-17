LPG Supply पर बड़ा फैसला! अब सड़कों पर नहीं घूमेंगे ट्रक, पाइपलाइन से होगा ट्रांसपोर्टेशन

LPG Crisis: देशभर में फैलने वाली इन 2500 किमी लंबी पाइपलाइन पर करीब 12,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इस कदम से सड़क पर चलने वाले एलपीजी टैंकरों को धीरे-धीरे पूरी तरह बंद करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
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LPG Supply Update: अमेरिका और ईरान जंग के दौरान होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से एलपीजी की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई. इसका असर देश में एलपीजी संकट के तौर पर देखा गया. इस दौरान सरकार की तरफ से पीएनजी पर फोकस बढ़ाया गया और करीब आठ लाख नए कनेक्शन इश्यू किये गए. लेकिन अब सरकार ने एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है. जी हां, नए सिस्टम के तहत एलपीजी की सप्लाई सड़क पर टैंकरों के जरिये नहीं बल्कि पाइपलाइन के जरिये की जाएगी.
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह पाइपलाइन मोड में बदलने का फैसला लिया है. इसके लिए 9 नए LPG प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है. इनमें से 4 पाइपलाइन प्रोजेक्ट का बिडिग प्रोसेस अंतिम चरण में है. देशभर में फैलने वाली इन 2500 किमी लंबी पाइपलाइन पर करीब 12,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इस कदम से सड़क पर चलने वाले एलपीजी टैंकरों को धीरे-धीरे पूरी तरह बंद करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
चेरलपल्ली-नागपुर पाइपलाइन
शिक्रापुर-हुबली-गोवा पाइपलाइन
पारादीप-रायपुर पाइपलाइन
झांसी-सितारगंज पाइपलाइन
इन चारों पाइपलाइनों की बोली प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है. बाकी 5 पाइपलाइनों की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है.
सड़क पर LPG टैंकरों के हादसों में भारी कमी आएगी, जिससे लोगों की जान-माल की सुरक्षा बढ़ेगी.
रोड ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले पाइपलाइन से पॉल्यूशन कम होगा. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़ी कटौती संभव है.
ट्रांसपोर्टेशन तेज, सुरक्षित और सस्ता होगा.
देशभर में रोजगार के नए मौके बनेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी.
एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत होगी.
PNGRB की तरफ से टारगेट रखा गया है कि साल 2030 तक बल्क LPG का रोड के जरिये ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह खत्म कर दिया जाए. बोर्ड ने कहा कि आने वाले समय में पाइपलाइन ही भविष्य है. यह फैसला पर्यावरण, सुरक्षा और इकोनॉमी तीनों मोर्चों पर भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा. जानकारों का मानना है कि पाइपलाइन नेटवर्क के एक्सटेंशन से एलपीजी न सिर्फ सस्ती और आसानी से उपलब्ध होगी, बल्कि देश की एनर्जी सप्लाई सिस्टम भी ज्यादा विश्वसनीय और आधुनिक बनेगी.