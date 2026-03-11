LPG Supply Shortage: अगर आपको भी हर हफ्ते फैम‍िली के साथ रेस्‍टोरेंट में लंच या ड‍िनर करना पसंद है तो अब आपका यह शौक महंगा हो सकता है. जी हां, रेस्टोरेंट और होटल्स को कमर्शियल एलपीजी स‍िलेंडर की कीमत में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. यह प्रॉब्‍लम वेस्‍ट एश‍िया में चल रही जंग (ईरान के साथ संघर्ष) के कारण पैदा हुई है. जंग के बीच ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन बाधित हो गई है. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है क‍ि अप्रैल महीने से मेन्यू के दाम में 20 से 30 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है. आमतौर पर इस तरह का इजाफा जून-जुलाई में क‍िया जाता है.

बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चेन्‍नई और पुणे जैसे बड़े शहरों में रेस्‍टोरेंट ऑपरेटर्स पर असर पड़ रहा है. 9 मार्च से कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई अचानक रुक गई. कई होटल्‍स पर महज 20 प्रत‍िशत डिलीवरी मिली और उसके बाद यह पूरी तरह बंद हो गई. एक नॉर्मल रेस्‍टोरेंट को रोजाना दो से चार कमर्श‍ियल स‍िलेंडर की जरूरत होती है. बड़े रेस्‍टोरेंट में यह 6 से 8 स‍िलेंडर तक पहुंच जाती है. सेफ्टी रूल्स की वजह से रेस्‍टोरेंट स‍िलेंडर का स्टॉक नहीं रख सकते. पीछे से सप्‍लाई बंद होने से क‍िचन चलाना मुश्‍क‍िल हो गया है.

दाम में तेजी, 2100-2300 रुपये तक का हुआ सिलेंडर

सप्‍लाई में कमी के साथ साथ-साथ 19 क‍िलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम आसमान छू रही है. पहले यह स‍िलेंडर 1650-1850 रुपये में म‍िल जाता था. लेकिन अब इसका दाम 2100 से 2300 रुपये तक पहुंच गया है. क‍िसी तरह का बफर नहीं बचा. द‍िल्‍ली के सरिता व‍िहार में रेस्‍टोरेंट चलाने वाले स‍िद्धार्थ बताते हैं क‍ि पहले से ही खाने की चीजें, किराया और मजदूरी महंगी है, अब गैस की मार झेलना मुश्किल हो गया है. रेस्‍टोरेंट के काम पर असर पड़ने से हजारों वर्कर्स पर सीधा असर पड़ेगा.

अप्रैल से 20-30% हाइक की तैयारी

नोएडा में रेड म‍िर्ची के माल‍िक अजय ने बताया क‍ि रेस्टोरेंट की तरफ से जुलाई के महीने में दाम में बढ़ोतरी की जाती है. लेकिन एलपीजी क्राइसेस से अप्रैल से ही 20-30 प्रत‍िशत की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है. नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की तरफ से भी चेतावनी दी गई यद‍ि सप्लाई में सुधार नहीं हुआ तो अगले दो से तीन द‍िन में 50-60 फीसदी रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं. क्लाउड क‍िचन और डिलीवरी वालों पर भी इसका असर पड़ेगा.

सरकार ने घरेलू LPG का प्रोडक्‍शन बढ़ाने के ल‍िए कहा

पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया क‍ि जियोपॉलिटिकल टेंशन से ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ा है. इसलिए देश की रिफाइनरीज को LPG प्रोडक्‍शन बढ़ाने का आदेश द‍िया गया है और एक्‍स्‍ट्रा प्रोडक्‍शन घरेलू उपभोक्‍ताओं के ल‍िए डायवर्ट किया जा रहा है. घरों में एलपीजी उपलब्ध रहे, इसको प्राथमिकता दी जा रही है. मिनिस्ट्री की तरफ से बनाई गई कमेटी रेस्टोरेंट और होटल्स की डिमांड का र‍िव्‍यू करेगी.