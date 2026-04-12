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Hindi Newsबिजनेसदिल्ली-NCR में LPG संकट के बीच IGL का बड़ा दांव; पुलिस स्टेशन से फास्ट फूड आउटलेट तक मिलेगी PNG; रोज 5000 कनेक्शन का टारगेट

दिल्ली-NCR में LPG संकट के बीच IGL का बड़ा दांव; पुलिस स्टेशन से फास्ट फूड आउटलेट तक मिलेगी PNG; रोज 5000 कनेक्शन का टारगेट

IGL का लक्ष्य है कि रोजाना लगभग 5000 नए PNG कनेक्शन दिए जाएं, ताकि LPG पर निर्भरता कम की जा सके. फिलहाल कंपनी रोज 2100-2200 कनेक्शन दे रही है. ये पहले 600-700 प्रतिदिन हुआ करते थे.

|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:33 PM IST
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IGL’s Big Bet on PNG in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में एलपीजी (LPG) सप्लाई में आ रही दिक्कतों के बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार को तेज कर दिया है. कंपनी अब घरों के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों, फास्ट फूड आउटलेट्स और अन्य कमर्शियल जगहों तक PNG पहुंचाने की बड़ी योजना पर काम कर रही है. IGL का लक्ष्य है कि रोजाना लगभग 5000 नए PNG कनेक्शन दिए जाएं, ताकि LPG पर निर्भरता कम की जा सके. फिलहाल कंपनी रोज 2100-2200 कनेक्शन दे रही है. ये पहले 600-700 प्रतिदिन हुआ करते थे.

LPG संकट से बढ़ी PNG की मांग

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण LPG सप्लाई प्रभावित हुई है. इससे सरकार और कंपनियां PNG को एक सुरक्षित और स्थायी विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही हैं. भारत अपनी LPG जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. जबकि प्राकृतिक गैस का स्रोत अधिक विविध और आंशिक रूप से घरेलू है. यही वजह है कि PNG को प्राथमिकता दी जा रही है.

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फास्ट फूड और पुलिस स्टेशनों पर फोकस

IGL अब सिर्फ घरेलू कनेक्शन तक सीमित नहीं है. इससे कमर्शियल सेक्टर को LPG सिलेंडर की परेशानी से राहत मिलेगी, खासकर तब जब सप्लाई अनिश्चित हो.

  • 100+ फास्ट फूड आउटलेट्स पहले ही PNG से जुड़ चुके हैं

  • लगभग 400 आउटलेट्स को जोड़ने का लक्ष्य

  • दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में PNG कनेक्शन देने की योजना

  • दिल्ली के प्रमुख इलाकों में PNG नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा रहा है.

  • कनॉट प्लेस (CP) में अब पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू

  • कुछ इलाकों जैसे मोती बाग और किदवई नगर पहले ही LPG-फ्री बन चुके हैं

90 दिन में बड़ा टारगेट

IGL ने अगले 90 दिनों में करीब 4.85 लाख नए PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. साथ ही, सरकार ने भी निर्देश दिया है कि जहां PNG उपलब्ध है. वहां लोगों को LPG छोड़कर PNG अपनाना होगा. वरना LPG सप्लाई बंद हो सकती है.

क्यों अहम है ये कदम?

  • LPG संकट का समाधान

  • घरेलू और कमर्शियल दोनों सेक्टर को राहत

  • स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन की ओर शिफ्ट

  • दिल्ली-NCR को धीरे-धीरे LPG-फ्री बनाने की दिशा

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PNG in Delhi-NCR

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