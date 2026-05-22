LPG Crisis Update: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और द‍िन पर द‍िन बदलते हालात के बीच एलपीजी और तेल की क‍िल्‍लत की बात कही जा रही है. लेक‍िन सरकार की तरफ से बयान जारी कर इस तरह की खबरों को पूरी तरह खार‍िज कर द‍िया गया है. केंद्र सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत और भरोसा दिया है. सरकार की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि ग्‍लोबल संकट के बावजूद देश में एलपीजी (LPG), पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह स्‍थ‍िर है और किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि ऐसे में पैन‍िक बाइंग करने की जरूरत नहीं है. देश के सभी पेट्रोल पंप पर ईंधन का पूरा स्‍टॉक मौजूद है. प‍िछले तीन द‍िन में ही 1.34 करोड़ सिलेंडर की डिलीवरी की गई है.

एक मीट‍िंग में अधिकारियों की तरफ से बताया गया क‍ि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है. इसलिए देशवास‍ियों को घबराने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी (पैनिक बाइंग) करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने लोगों से अफवाह पर ध्‍यान नहीं देने और ऑफ‍िश‍ियल जानकारी पर ही भरोसा करने की बात कही है. एलपीजी (LPG) की चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने बेहद कड़े कदम उठाए हैं. देश में 96 प्रतिशत एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) यानी वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिये की जा रही है. इस कदम के बाद गैस की हेराफेरी पर पूरी तरह लगाम लग गई है.

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ऑनलाइन बुकिंग का आंकड़ा 99 प्रतिशत पहुंचा

इसके अलावा देश में एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग का आंकड़ा करीब 99 प्रतिशत पहुंच गया है. सरकार की तरफ से बताया गया क‍ि पिछले तीन दिन के अंदर देश में करीब 1.32 करोड़ सिलेंडरों की बुकिंग के मुकाबले 1.34 करोड़ सिलेंडर की डिलीवरी की गई है. इस दौरान क‍िसी भी गैस एजेंसी पर स्टॉक खत्म होने की शिकायत नहीं मिली है. पीएनजी (PNG) को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियान को भी कामयाबी म‍िल रही है. आंकड़ों के अनुसार, 20 मई तक 58,500 से ज्‍यादा ग्राहकों ने पोर्टल के जर‍िये स्वेच्छा से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर क‍िये हैं.

7.64 लाख घरों में PNG कनेक्शन को चालू क‍िया

यह भी बताया गया क‍ि मार्च 2026 से अब तक करीब 7.64 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन को चालू कर द‍िया गया है., जबकि 2.81 लाख नए कनेक्शनों के लिए बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर तैयार कर लिया गया है. इसके अलावा, 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस सुधार के तहत अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी कोटा दिया जा रहा है. ईंधन की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के ख‍िलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है. पिछले तीन दिन में देश में 5,000 से ज्‍यादा जगहों पर छापेमारी की गई.

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नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई

सरकारी तेल कंपनियों ने 3,100 से ज्‍यादा पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का अचानक न‍िरीक्षण क‍िया है. नियमों का पालन नहीं करने वाली 463 गैस एजेंस‍ियों पर पेनाल्‍टी लगाई गई है. ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत के असर से जनता को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी (Excise Duty) में 10 रुपये लीटर की भारी कटौती की है. मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच समुद्री व्यापार पूरी तरह सामान्य चल रहा है. बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय की तरफ से पुष्टि की गई क‍ि खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं.