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Hindi NewsबिजनेसLPG Price Hike: 14 KG वाले LPG स‍िलेंडर को तैयार करने में क‍ितना खर्चा होता है? स‍िलेंडर ब‍िक्री से सरकार को फायदा या नुकसान

LPG Price Hike: 14 KG वाले LPG स‍िलेंडर को तैयार करने में क‍ितना खर्चा होता है? स‍िलेंडर ब‍िक्री से सरकार को फायदा या नुकसान

LPG Crisis: एलपीजी स‍िलेंडर राजधानी द‍िल्‍ली में भले ही आपको 913 रुपये का म‍िल रहा है. लेक‍िन इसकी असल लागत इससे कहीं ज्‍यादा है. यह कहना है पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍ट्री का. म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से एक्‍स पर जारी बयान में यह साफ क‍िया गया क‍ि स‍िलेंडर की असल लागत क्‍या है और इसे बाजार में क‍ितने में बेचा जा रहा है?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:35 AM IST
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LPG Price Hike: 14 KG वाले LPG स‍िलेंडर को तैयार करने में क‍ितना खर्चा होता है? स‍िलेंडर ब‍िक्री से सरकार को फायदा या नुकसान

LPG Price Hike: होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने से क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जा रही है. इसका असर दुन‍ियाभर के देशों में तेल और गैस महंगी होने के रूप में देखा जा रहा है. प‍िछले महीने सरकार की तरफ से 14.2 क‍िलो वाले घरेलू एलपीजी स‍िलेंडर के दाम में 60 रुपये का इजाफा क‍िया गया. जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर की कीमत में दो बार इजाफा क‍िया जा चुका है. सरकार की तरफ से 1 अप्रैल को घर में यूज होने वाले गैस स‍िलेंडर की कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. सरकार ने बताया क‍ि तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 380 रुपये का नुकसान हो रहा है.

सरकार की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया क‍ि पड़ोसी देश पाक‍िस्‍तान, नेपाल और बांग्‍लादेश के मुकाबले भारत में दाम काफी कम हैं. बुधवार (1 अप्रैल) की सुबह तेल कंपन‍ियों ने 19 क‍िलो वाले स‍िलेंडर के दाम में 200 रुपये का इजाफा क‍िया. ज‍िससे रेट बढ़कर 2000 रुपये के पार पहुंच गया. पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री ने अपने एक्‍स (X) हैंडल पर शेयर की गई जानकारी में बताया क‍ि घरेलू बाजार में बेचा जाने वाला हर 14.2 क‍िलो स‍िलेंडर 380 रुपये का घाटा दे रहा है. अगर ये हालात मई 2026 तक बने रहे तो तेल कंपनियों (OMCs) का नुकसान बढ़कर 40,484 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.

यह भी पढ़ें: पहले 19 KG वाला स‍िलेंडर क‍िया महंगा; कुछ घंटे बाद इस स‍िलेंडर के भी बढ़ा द‍िये रेट

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एक सिलेंडर पर कितना नुकसान?

> घरेलू बााजर में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की असल लागत : 1,293 रुपये
> आम उपभोक्ताओं की तरफ से चुकाई जा रही कीमत : 913 रुपये
> दोनों दाम के बीच का अंतर (नुकसान): 380 रुपये प्रति सिलेंडर
> PMUY के लाभार्थियों को सिलेंडर 613 में म‍िलता है. इससे सरकार का नुकसान और बढ़ जाता है.

स‍िलेंडर की लागत बढ़ने का असली कारण होर्मुज स्‍ट्रेट का बंद होना है. इस समुद्री रास्‍ते के बंद होने से ग्‍लोबल एलपीजी सप्‍लाई में 20 से 30 फीसदी की कमी आई है. इसके चलते सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी भारी उछाल देखा गया. पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से कहा गया क‍ि सरकार जानबूझकर घरेलू एलपीजी स‍िलेंडर की कीमत में इजाफा नहीं कर रही. इसके पीछे सरकार की मंशा यह है क‍ि आम परिवारों पर महंगाई का बोझ नहीं पड़े. इससे साफ है क‍ि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने का झटका तेल कंपनियां और सरकार खुद झेल रही है.

यह भी पढ़ें: LPG गैस बड़ा झटका,आधी रात को बढ़ गए सिलेंडर के दाम,कीमत ₹2000 के पार

क‍िस साल क‍ितना नुकसान

> पिछले FY 2025-26 में एलपीजी पर कुल नुकसान : 60,000 करोड़ रुपये का हुआ.
> इस साल महज अप्रैल-मई में ही नुकसान का आंकड़ा 40,484 करोड़ रुपये होने का अनुमान.
> इंड‍ियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को नुकसान. इसमें से कुछ ह‍िस्‍सा सरकार वहन करेगी.

सरकार की तरफ से साफ कहा गया क‍ि घरेलू रसोई गैस की कीमत आम लोगों के लि‍ए सस्ती रखी जाएगी. पीएम मोदी की तरफ से भी इसका जि‍क्र क‍िया गया. भारत में घरेलू सिलेंडर की कीमत पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी कम है. आइए जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों में एलपीजी स‍िलेंडर का रेट-

> पाकिस्तान : 1,046 रुपये
> श्रीलंका : 1,242 रुपये
> नेपाल : 1,208 रुपये

यह भी पढ़ें: April 1 Rule Changes: आज बदल जाएंगे ये 10 नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

अगर न‍िकट भव‍िष्‍य में होर्मुज स्‍ट्रेट खुलता है तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम में ग‍िरावट आएगी और नुकसान कम हो सकता है. सरकार तेल कंपनियों के जरिये घाटा उठा रही है. सरकार के इस कदम के पीछे कोश‍िश है क‍ि आम आदमी की रसोई पर बोझ नहीं बढ़े.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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