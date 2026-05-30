LPG Reserve News: मिडिल ईस्ट में जंग के बाद एलपीजी क्राइसिस होने के बाद सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि भविष्य में ऐसे हालात बने तो किसी प्रकार की समस्या न हो. घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल 52,000 टन रोजाना के स्तर पर पहुंच गया है.
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LPG Crisis News: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और उसके बाद सप्लाई चेन टूटने से अलग-अलग देशों में एलपीजी क्राइसिस देखा गया. देश में किसी भी तरह से गैस की किल्लत न हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से अहम कदम उठाया गया है. सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों (OMC) को आदेश दिया है कि वे रसोई गैस (LPG) की स्टोरेज कैपिसिटी बढ़ाएं. इससे कम से कम 30 दिन की डिमांड को पूरा करने के लिए 'स्ट्रैटेजिक रिजर्व' तैयार किया जा सके. पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मीडिया को बताया कि सरकार 'स्ट्रैटेजिक रिजर्व' बनाने पर काम कर रही है.
उन्होंने बताया तेल कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने मौजूदा कमर्शियल स्टॉक के अलावा एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए ठोस योजना तैयार करें. दरअसल, पिछले कुछ करीब तीन महीने से वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ा है. भारत अपनी तेल और गैस की जरूरत के लिए खाड़ी देशों पर काफी निर्भर है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत अपनी जरूरत का करीब 40 प्रतिशत क्रूड ऑयल, 65 फीसदी नेचुरल गैस और 90 फीसदी एलपीजी खाड़ी देशों से आयात करता है.
मिडिल ईस्ट में संकट गहराया तो भारत को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के दूसरे रास्ते मिल गए. लेकिन एलपीजी पर इसका सीधा असर पड़ा. हालात को संभालने के लिए सरकार को कमर्शियल कस्टमर के लिए एलपीजी सप्लाई को रेगुलेट किया. इससे सबक लेते हुए सरकार आने वाले समय के लिए देश को गैस के मामले में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना चाहती है. इस बीच, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि फिलहाल देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, क्रूड ऑयल और नेचुरनल गैस का स्टॉक मौजूद है.
ज्वाइंट सेक्रेटरी सचिव सुजाता शर्मा ने साफ कहा कि देश की रिफाइनरियां अपनी पूरी कैपिसिटी से काम कर रही हैं. देश में घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन अब तक के रिकॉर्ड लेवल यानी 52,000 टन रोजाना के स्तर पर पहुंच गया है. देश के किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गैस की कोई कमी नहीं है. सरकार ने आम जनता से अपील की कि वे घबराकर पैनिक बाइंग (जरूरत से ज्यादा खरीदारी) न करें.
देश में ईंधन की किसी तरह की किल्लत नहीं है. इसके बावजूद पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी जा रही है. सुजाता शर्मा ने बताया कि बिक्री बढ़ने का कारण खेती-किसानी की डिमांड है. देश के 150 से अधिक जिलों में पेट्रोल की बिक्री में 30 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल देखा गया है. प्राइवेट तेल कंपनियों की डीजल बिक्री में 38 प्रतिशत की गिरावट आई है. दूसरी तरफ सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से बेचे जाने वाले बल्क डीजल की बिक्री में भी 29 प्रतिशत कम हुई है.
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