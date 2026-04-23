LPG पर सबसे बड़ा अपडेट, नहीं मिलेगा नया गैस कनेक्शन! सरकार ने लिया फैसला, जानें वजह...

LPG Latest News: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग के दौरान देश में एलपीजी संकट बना हुआ है. एलपीजी क्राइस‍िस के बीच देश में रसोई गैस यानी एलपीजी (LPG) के नए कनेक्शन बंद कर द‍िये गए हैं. पिछले एक महीने से ज्यादा समय से देशभर में राज्य सरकार की तेल कंपनियां नए कनेक्‍शन जारी नहीं कर रहीं. नए कनेक्‍शन पर रोक लगाने का अहम कारण म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रही जंग और होर्मुज स्‍ट्रेट से आवाजाही बाध‍ित होना है. इससे देशभर में एलपीजी की सप्‍लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है.

एलपीजी (LPG) सप्‍लाई प्रभाव‍ित होने से आम लोगों के बीच च‍िंता बढ़ी हुई है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है. हर साल देश को 330 लाख टन एलपीजी की जरूरत पड़ती है. इसमें से 65 फीसदी जरूरत आयात से पूरी की जाती है. इस आयात का 90 प्रत‍िशत ह‍िस्‍सा वेस्‍ट एश‍िया से आता है. होर्मुज स्‍ट्रेट के जर‍िये दुन‍ियाभर की कुल जरूरत का पांचवां ह‍िस्‍सा आता है. ईरान जंग के कारण टैंकरों की आवाजाही पर असर पड़ा है और भारत जैसे देशों में एलपीजी की शिपमेंट अन‍िश्‍च‍ित हो गई है.

मौजूदा ग्राहकों को दी जा रही तवज्‍जो

इसका असर यह हुआ क‍ि तेल कंपनियों ने मौजूदा ग्राहकों को तवज्‍जो देते हुए नए कनेक्‍शन इश्‍यू करना रोक रखा है. पेट्रोल‍ियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सीन‍ियर अधिकारी सुजाता शर्मा ने भी इसकी पुष्‍ट‍ि की. उन्‍होंने कहा, फिलहाल नए कनेक्शन जारी नहीं क‍िये जा रहे. नए कनेक्‍शन कब से जारी क‍िये जाएंगे, इसको लेकर कोई तय समय नहीं बताया गया है.

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क्‍यों रोके गए नए कनेक्‍शन?

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर और सूत्रों की तरफ से बताया गया क‍ि तेल कंपनियों ने मौजूदा घरेलू ग्राहकों को एलपीजी की न‍िर्बाध सप्‍लाई जारी रखने को प्रियोर‍िटी दी है. ऑनलाइन सिस्टम में नई एप्‍लीकेशन को स्‍वीकार नहीं क‍िया जा रहा. हालांकि, इसको लेकर क‍िसी तरह का सरकारी आदेश जारी नहीं क‍िया गया. लेकिन डीलर्स से अनौपचारिक रूप से नए कनेक्शन फ‍िलहाल नहीं देने के ल‍िए कहा गया है.

पुराने ग्राहकों को ही रिफिल देने पर फोकस

भारत पेट्रोलियम के एलपीजी ब्रांड भारतगैस ने एक कस्‍टमर की शिकायत पर सोशल मीडिया पर जवाब द‍िया, 'ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच नए एलपीजी कनेक्शन जारी करना अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. डिस्ट्रीब्यूटर केवल पुराने ग्राहकों को रिफिल देने पर फोकस कर रहे हैं, ताक‍ि उनका सप्‍लाई ब‍िना क‍िसी झंझट के बनी रहे.' पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि घरेलू परिवारों की सप्लाई सबसे ऊपर रखी गई है. किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक खत्म होने की शिकायत नहीं म‍िली है.

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शहरी क्षेत्रों में 25 द‍िन का गैप जरूरी

जंग शुरू होने के बाद सरकार ने ड‍िमांड कंट्रोल करने के ल‍िए बुक‍िंग के बीच अंतर बढ़ा दिया है. शहरी क्षेत्रों में 25 द‍िन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 द‍िन का गैप रखना जरूरी है. इसके अलावा सरकार का फोकस घरों को पीएनजी (PNG) की तरफ शिफ्ट करने पर है. मार्च के शुरू से लेकर अब तक 8 लाख से ज्‍यादा पीएनजी कनेक्‍शन जारी क‍िये गए हैं. इनमें से काफी पर‍िवारों ने अपना एलपीजी कनेक्‍शन सरेंडर कर द‍िया है. कुछ जगहों पर एक ही घर में दूसरे कनेक्शन पर स‍िलेंडर बेचना बंद कर दिया गया है.