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Hindi NewsबिजनेसLPG के बाद अब दूध संकट ! सिर्फ 10 दिन का पैकिंग स्टॉक बचा, गैस किल्लत के बीच डेयरी सेक्टर की टेंशन बढ़ी

LPG के बाद अब दूध संकट ! सिर्फ 10 दिन का पैकिंग स्टॉक बचा, गैस किल्लत के बीच डेयरी सेक्टर की टेंशन बढ़ी

Milk Crisis:  गैस सप्लाई में हो रही दिक्कत का असर डेयरी सेक्टर पर दिखने लगा है. डेयरी कंपनियों ने कहा है कि अगर जल्दी हालात नहीं बदले तो मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 दिन का पैकिंग स्टॉक बचा है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 17, 2026, 07:33 AM IST
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LPG के बाद अब दूध संकट ! सिर्फ 10 दिन का पैकिंग स्टॉक बचा, गैस किल्लत के बीच डेयरी सेक्टर की टेंशन बढ़ी

Milk Shortage: खाड़ी देश में चल रही जंग का असर भारत पर भी दिख रहा है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पाबंदी लगाकर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को ठप कर दिया है. मिडिल ईस्ट जो तेल और गैस का बड़ा उत्पादक और सप्लायर है वो युद्ध की चपेट में है. तेल और गैस रिफाइनरियों पर मिसाइलें दागीं जा रही हैं, जिसकी वजह से आयात-निर्यात का संतुलन बिगड़ गया है.  भारत भी तेल और गैस संकट से जूझ रहा है. भारत में LPG संकट ने सिलेंडरों के लिए लोगों को लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है. सरकार को सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव करने पड़े. गैस संकट के बीच अब एक एक संकट से दस्तक दे दी है. 

गैस संकट के बाद दूध सप्लाई पर संकट 

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है. गैस किल्लत के चलते दूध की सप्लाई अटक सकती है. डेयरी सेक्टर को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. डेयरी मालिकों का कहना है कि LPG संकट के कारण दूध की प्रोसेसिंग, पाश्चुरीकरण और पैकेजिंग का काम प्रभावित हो रहा है और अगर ये संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दूध की सप्लाई रोकनी पड़ सकती है. गैस संकट खत्म नहीं हुआ तो 10 दिन में स्थिति भयानक हो सकती है.  पढ़ें-  सबके लिए बंद, फिर भारत के लिए कैसे खुले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के दरवाजे, 92700 टन LPG लेकर निकले भारतीय जहाज, दिल्ली-तेहरान के बीच हुई सीक्रेट डील !

 

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LPG संकट की चपेट में डेयरी सेक्टर  

दूध को सुरक्षित रखने के लिए भारी मात्रा में LPG की जरूरत पड़ती है. दूध को सही तापमान पर गर्म करके उसे पॉश्‍चराइजेशन करना पड़ता है, जिसमें काफी गैस की जरूरत पड़ती है. इसी तरह से उसकी प्लास्टिक पैकेजिंग और कार्टन में भी गैस की जरूरत होती है. गैस की दिक्कत की वजह से कंपनियां प्लास्टिक पैकिंग तैयार नहीं कर पा रही है. महाराष्ट्र के डेयरी सेक्टर सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है.  गोवर्धन डेयरी के फाउंडर देवेंद्र शाह ने भी इस संकट पर बात की और बताया कि उनके पास पैकेजिंग मटेरियल का स्टॉक सिर्फ 10 दिन का है. अगर यह संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो दूध की पैकेजिंग और सप्लाई अटक जाएगी.  पैकिंग वाले दूध की सप्लाई पर गैस संकट ने असर डाला है.  पढ़ें-  तुरंत सरेंडर करें LPG सिलेंडर, वरना... गैस संकट के बीच सरकार का नया फरमान, 24 घंटे में ताबड़तोड़ बदल दिए ये नियम

 

कैसे बिगड़े हालात  ? 

दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. वो 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है और मिडिल ईस्ट से गैस की खरीद करता है.  भारत अपनी जरूरत का 88 फीसदी कच्चा तेल, 50 फीसदी प्राकृतिक गैस और 60 फीसदी एलपीजी इंपोर्ट से पूरा करता है. 28 फरवरी को इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के बाद ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट को बंद कर दिया. इस रास्ते से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का 20 फीसदी और भारत के तेल और गैस का 50 से 55 फीसदी हिस्सा गुजरता है. इस रास्ते के बंद होने के बाद से भारत गैस और तेल का आयात नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से रिजर्व स्टॉक पर निर्भरता बढ़ गई है और देश में गैस का संकट पैदा हो गया है. भारत की ओर से गैस से लदे जहाजों को होर्मुज से निकलवाने के लिए ईरान से बातचीत चल रही है. LPG से लदे दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंच गए हैं. बाकी जहाजों को भी होर्मुज पार कर भारतीय पोत तक जाने की तैयारी चल रही है.  पढ़ें-   पेट्रोल ₹31, डीजल ₹54 और LPG ₹296 महंगा, ईरान जंग से भारत के पड़ोस में फूटा महंगाई का बम, गैस संकट के बीच बदले सिलेंडर से जुड़े नियम

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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