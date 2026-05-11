LPG Cylinder Booking: अगर आप घर बैठे एलपीजी सिलेंडर बुक करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. इंडेन (Indane), एचपीसीएल (HPCL) और भारत गैस (Bharat Gas) जैसी तेल कंपन‍ियों ने सिलेंडर के डिलीवरी प्रोसेस को ज्‍यादा सेफ बनाने के लि‍ए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब डिलीवरी के समय कस्‍टमर को एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) शेयर करना जरूरी होगा.

तेल कंपनियों की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुक‍िंग के समय एक 4 ड‍िज‍िट का ओटीपी (OTP) या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) भेजा जाएगा. जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा तो आपको उसके साथ यह कोड शेयर करना होगा. इस कोड को शेयर क‍िये ब‍िना डिलीवरी प्रोसेस को पूरा नहीं माना जाएगा. तेल कंपन‍ियों की तरफ से यह कदम ब्लैक मार्केट‍िंग को रोकने के लिए उठाया गया है और सुन‍िश्‍च‍ित करना है क‍ि सिलेंडर सही कस्‍टमर तक पहुंचे.

फ्रॉड से बचने के लिए कंपनियों की चेतावनी

कंपनियों ने करोड़ों ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तेल कंपन‍ियों ने कहा क‍ि सेफ्टी के ल‍िहाज से न‍िम्‍नल‍िख‍ित बातों का ध्यान रखना जरूरी है-

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मैसेज आधिकारिक सेंडर आईडी जैसे- VM-HPGASc-S या Indane से ही र‍िसीव होना चाह‍िए.

मैसेज के साथ चार ड‍िजि‍ट वाला OTP प्राप्‍त होना जरूरी है.

कोड को केवल सिलेंडर डिलीवरी के समय ही शेयर करें.

किसी भी कॉल या अनजान लिंक पर इसे नहीं बताएं.

मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी

यदि किसी कस्‍टमर का मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास अपडेट नहीं है तो उन्हें डिलीवरी में परेशानी हो सकती है. इस स्थिति में कस्‍टमर डिलीवरी ब्‍वॉय के पास मौजूद ऐप के जरिये रियल-टाइम में अपना नंबर अपडेट करा सकते हैं और तुरंत नया कोड प्राप्त कर सकते हैं. यह नई व्यवस्था सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने और ग्राहकों की सेफ्टी बढ़ाने के लिए लागू की गई है.