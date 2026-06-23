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जंग में भी नहीं हुई LPG की कि‍ल्‍लत! दो महीने बाद खुला राज, सरकार कहां से भर-भरकर लाई गैस

LPG Supply: जंग के दौरान म‍िड‍िल ईस्‍ट से गैस की सप्‍लाई बाध‍ित होने के बाद सरकार ने तुरंत इसका दूसरा इंतजाम कर ल‍िया और अमेर‍िका से गैस की सप्‍लाई लेनी शुरू कर दी. सरकार ने यह कदम इसल‍िए उठाया ताक‍ि क‍िसी भी देशवासी को गैस सप्‍लाई से जुड़ी समस्‍या न हो.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 23, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:16 PM IST
जंग में भी नहीं हुई LPG की कि‍ल्‍लत! दो महीने बाद खुला राज, सरकार कहां से भर-भरकर लाई गैस
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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