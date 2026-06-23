LPG Crisis in Iran-America War: मिडिल ईस्ट में जियो-पॉलिटिकल टेंशन और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (strait of hormuz) के रास्ते में आई रुकावट से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है. अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान पेट्रोल पंप पर और गैस डिलीवरी के लिए लंबी-लंबी लाइन के वीडियो खूब वायरल हुए. इनमें कुछ वीडियो पड़ोसी मुल्क के भी थे. दुनियाभर में फैले संकट के बीच सरकार ने देश की जनता को लगातार आश्वस्त किया कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है. संकट के बीच भी देशवासियों को आश्वासन दिये जाने का कारण अब सामने आया है. जी हां, भारत ने देशवासियों को रसोई गैस के संकट से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कुकिंग गैस (LPG) की किसी तरह किल्लत न हो, इसके लिए भारत ने अमेरिका से रिकॉर्ड एलपीजी का आयात किया.
अब तक के में यह पहला मौका है जब अमेरिका से भारत आने वाली रसोई गैस का आंकड़ा एक ही महीने में 10 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया. हालांकि, इसके लिए भारतीय रिफाइनर्स को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी. लेकिन सरकार की प्रियोरिटी यही रही कि घरेलू सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं रहे. आमतौर पर भारत अपनी रसोई गैस की जरूरत को मिडिल ईस्ट के देशों से पूरा करता है. लेकिन जंग के बीच भारत की इस स्ट्रैटजी में बदलाव आया. भारत अब तक अपनी एलपीजी खपत का 90 फीसदी हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता था, जो कि हर महीने औसतन करीब 20 लाख टन होता है.
लेकिन अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच टकराव बढ़ने के बाद 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से होने वाली शिपिंग पर असर पड़ा. इस कारण खाड़ी देशों से आने वाली सप्लाई ठप हो गई. इसके बाद सरकार ने अपने रुख में बदलाव करते हुए अमेरिकी मार्केट की तरफ कदम बढ़ा दिये. सरकारी आंकड़ों के अुनसार इस सप्लाई संकट का असर अप्रैल में साफ दिखने लगा था, जब देश का एलपीजी (LPG) आयात घटकर 6 लाख 96 हजार टन रह गया. इस गिरावट से निपटने के लिए भारतीय रिफाइनर्स ने तुरंत दूसरे रास्ते खोजे और नए सप्लायर्स की खोज कर ली. नतीजा यह हुआ कि मई के महीने में आयात सुधरकर 11.5 लाख टन तक पहुंच गया. जून में इस आंकड़े के और बेहतर होने की उम्मीद है.
अनुमान जताया जा रहा है कि इस महीने अमेरिका से 11 से 12 लाख टन एलपीजी भारत आ सकती है. भारत, वाशिंगटन के साथ व्यापार संतुलन साधने के लिए अमेरिकी एलपीजी का हिस्सा बढ़ाकर 10 फीसदी करने का प्लान कर रहा था. लेकिन मिडल ईस्ट के हालात ने इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि देश के करोड़ों परिवारों को बिना किसी रुकावट के एलपीजी की सप्लाीई मिलती रहे. सप्लाई से जुड़ी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने घरेलू लेवल पर भी कई कदम उठाए हैं.
सरकार ने घरेलू रिफाइनर्स को एलपीजी का प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर ले जाने के निर्देश दिये हैं. इसके अलावा पीएनजी (PNG) के डिस्ट्रीब्यूशन के विस्तार में भी तेजी आई है. अमेरिकी खेप में भारी उछाल के बीच मिडिल ईस्ट के पारंपरिक निर्यातकों से सप्लाई धीरे- धीरे पटरी पर लौटने लगी है. जून में भारत को यूएई से 3 से 4 लाख टन एलपीजी मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा कुवैत से भी इसी महीने 45000 टन एलपीजी आने की संभावना है. 'केपलर' के आंकड़ों के अनुसार मई में भारत ने अमेरिका से करीब साढ़े छह लाख टन गैस मंगाई थी, वहीं यूएई से यह महज 1.34 लाख टन थी.