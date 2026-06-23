LPG Crisis in Iran-America War: म‍िड‍िल ईस्ट में ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज (strait of hormuz) के रास्‍ते में आई रुकावट से तेल और गैस की सप्‍लाई प्रभाव‍ित हुई है. अमेर‍िका और ईरान की जंग के दौरान पेट्रोल पंप पर और गैस ड‍िलीवरी के ल‍िए लंबी-लंबी लाइन के वीड‍ियो खूब वायरल हुए. इनमें कुछ वीड‍ियो पड़ोसी मुल्‍क के भी थे. दुन‍ियाभर में फैले संकट के बीच सरकार ने देश की जनता को लगातार आश्‍वस्‍त क‍िया क‍ि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है. संकट के बीच भी देशवास‍ियों को आश्‍वासन द‍िये जाने का कारण अब सामने आया है. जी हां, भारत ने देशवास‍ियों को रसोई गैस के संकट से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कुकिंग गैस (LPG) की क‍िसी तरह किल्लत न हो, इसके लिए भारत ने अमेरिका से रिकॉर्ड एलपीजी का आयात किया.