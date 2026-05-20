LPG Cylinder Costing: एलपीजी सिलेंडर पर अप्रैल महीने में महज 171 रुपये का घाटा था. जो कि सप्लाई में कमी के बाद मई में बढ़कर 617 रुपये पर पहुंच गया है. जनवरी से मार्च तिमाही में एक गैस सिलेंडर पर 100 रुपये का घाटा था.
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LPG Price Update: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण तनाव बना हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही बंद होने से क्रूड ऑयल में तेजी देखी जा रही है. इसका असर यह हो रहा है कि दुनियाभर के देशों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम चढ़ गए हैं. 1 मई को तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत को बढ़ा दिया है. घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल भी 4 रुपये लीटर तक महंगा हो गया है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस सिलेंडर को आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी असल लागत कितनी है? आपको बता दें मई में तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की बिक्री पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह कहना है देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) का.
कंपनी के फाइनेंस चीफ अनुज जैन ने बताया कि मई में एक सिलेंडर पर रेवेन्यू लॉस बढ़कर 617 रुपये ($6.39) तक पहुंच गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि तेल कंपनियों को होने वाला यह नुकसान लगातार बढ़ रहा है. अप्रैल के महीने में यह घाटा 171 रुपये प्रति सिलेंडर का था, जो कि अब बढ़कर तीन गुने से ज्यादा हो गया है. इससे पहले जनवरी से मार्च तिमाही में कंपनी को एक रसोई गैस सिलेंडर पर करीब 100 रुपये का घाटा था. लेकिन ईरान जंग शुरू होने के बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है.
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आपको बता दें भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है. घरेलू बाजार इस समय पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय के गंभीर गैस संकट से जूझ रहा है. घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को सुचारू रखने के लिए सरकार ने इंडस्ट्री को दी जाने वाली गैस सप्लाई में कटौती कर दी है. 2025 में देश ने कुल 33.15 मिलियन टन एलपीजी की खपत की थी. इसमें से करीब 60 फीसदी आयात की गई थी. इस आयात का 90 प्रतिशत हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है.
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच पिछले ढाई महीने से भी ज्यादा समय से जंग चलने के कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) बंद है. ऐसे में वहां से होने वाली एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह ठप है. सप्लाई चेन में आ रही रुकावट के मद्देनजर इंडियन ऑयल ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को अपनी प्राथमिकता बनाया है. कंपनी ने क्रूड ऑयल और एलपीजी के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भरता को कम करते हुए दूसरे देशों से सोर्सिंग शुरू कर दी है. इसके अलाा रिफाइनरियों के काम करने के तरीके में भी बदलाव किया गया है.
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इंडियन ऑयल अपनी रिफाइनरियों को पूरी क्षमता से चला रही है, उसके पास करीब एक महीने का क्रूड इन्वेंट्री बैकअप है. कंपनी साल के अंत तक पानीपत, गुजरात और बरौनी रिफाइनरियों की कैपेसिटी का विस्तार करने पर भी तेजी से प्लान कर रही है.
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14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की असल लागत : 1530 रुपये
आम उपभोक्ता की तरफ से चुकाए जा रहे दाम : 913 रुपये
दोनों दाम के बीच का अंतर (नुकसान): 617 रुपये प्रति सिलेंडर
PMUY के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर की कीमत 613 रुपये. इससे सरकार का नुकसान और बढ़ जाता है.
FY 2025-26 में एलपीजी पर कुल नुकसान 60,000 करोड़ का हुआ.
अप्रैल-मई 2026 में ही नुकसान का आंकड़ा 40,484 करोड़ होने का अनुमान.
इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को नुकसान. कुछ हिस्सा सरकार वहन करेगी.