LPG Price India: इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में होर्मुज स्‍ट्रेट को बंद है. इससे ग्‍लोबल सप्‍लाई चेन पर असर पड़ा है और दुन‍ियाभर में क्रूड ऑयल और एलपीजी गैस का संकट बना हुआ है. देश में सरकार की तरफ से आम जनता को बार-बार आश्‍वासन द‍िया जा रहा है क‍ि क‍िसी तरह का संकट नहीं है. सप्‍लाई पूरी तरह नॉर्मल है. इसके बावजूद एलपीजी ड‍िलीवरी के ल‍िए लगी लंबी-लंबी लाइन की वीड‍ियो वायरल हो रही हैं. अब इंड‍ियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बावजूद देश में LPG की सप्‍लाई स्थिर है.

इंड‍ियन ऑयल (IOCL) की तरफ से कहा गया क‍ि सरकार की तरफ से पर्याप्‍त सप्‍लाई को सुन‍िश्‍च‍ित क‍िया गया है. कंपनी की तरफ से जोर देकर कहा गया क‍ि घरेलू LPG स‍िलेंडर को सबसे ज्‍यादा प्रि‍योर‍िटी पर रखा जा रहा है. घरों तक LPG की सप्‍लाई ब‍िना क‍िसी व्यवधान के जारी है. आईओसीएल (IOCL) ने बताया क‍ि मौजूदा समय में रोजाना करीब 28 लाख LPG सिलेंडर की ड‍िलीवरी की जा रही है. इसके अलावा 87% बुकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जर‍िये हो रही हैं.

र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचे एलपीजी के दाम

इंड‍ियन ऑयल की तरफ से बताया बताया गया क‍ि 7,500 से ज्‍यादा जांच करने के साथ ही 141 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसमें से 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड कर दिया गया है. 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान-इजरायल युद्ध के बाद दुन‍ियाभर में एलपीजी का संकट गहरा गया है. क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर 122 डॉलर प्रत‍ि बैरल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए. प‍िछले द‍िनों भारत में भी LPG क्राइस‍िस की स्थिति उत्‍पन्‍न हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लगातार प‍िट रहा रुपया, शेयर बाजार भी कमजोर...अब होम लोन पर पड़ेगा ईरान युद्ध का असर!

घरेलू स‍िलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा

एलपीजी संकट से न‍िपटने के लि‍ए सरकार ने प‍िछले द‍िनों घरेलू स‍िलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा करने के साथ ही बुक‍िंग का टाइम पीर‍ियड 21 द‍िन से बढ़ाकर 25 द‍िन कर द‍िया. कीमत में इजाफा क‍िये जाने के बाद घरेलू स‍िलेंडर के दाम राजधानी द‍िल्‍ली में बढ़कर 913 रुपये पर पहुंच गए थे. युद्ध शुरू होने के बाद अब तक तेल कंपन‍ियों की तरफ से कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर को दो बार महंगा कर द‍िया गया है. 1 अप्रैल को ही इसमें करीब 200 रुपये का इजाफा क‍िया गया. ज‍िसके बाद कीमत बढ़कर 2000 रुपये के पार चली गई है.

यह भी पढ़ें: LPG पर भारत का मास्टर प्लान, इधर देश में मिला 'बड़ा खजाना', उधर मिले नए पार्टनर!