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Hindi Newsबिजनेसज‍िस LPG स‍िलेंडर के रेट को लेकर मची है हाय-तौबा, उस एक स‍िलेंडर पर सरकार की कितनी आती है लागत?

ज‍िस LPG स‍िलेंडर के रेट को लेकर मची है हाय-तौबा, उस एक स‍िलेंडर पर सरकार की कितनी आती है लागत?

LPG Crisis India: देश और दुन‍िया में चल रही एलपीजी क्राइस‍िस के बीच तेल कंपन‍ियों ने प‍िछले द‍िनों कई बार कीमत में इजाफा क‍िया है. इसके बावजूद तेल कंपन‍ियों को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है. आइए जानते हैं एक स‍िलेंडर पर होने वाले नुकसान के बारे में-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 10, 2026, 12:14 PM IST
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LPG Price Today: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग के दौरान स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही बंद है. जंग शुरू होने के बाद से ही क्रूड ऑयल और एलपीजी का क्राइस‍िस बनी हुई है. इंटरनेशनल लेवल पर देखी जा रही क्राइस‍िस के बाद तेल और गैस की कीमत में तेजी आई है. इसका असर देश के बाजार में भी देखने को म‍िल रहा है. मई की पहली तारीख को ही 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर के दाम में 993 रुपये का इजाफा हुआ है और द‍िल्‍ली में दाम बढ़कर 3,071 रुपये पर पहुंच गए. इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में 19 क‍िलो वाला स‍िलेंडर 218 रुपये महंगा हुआ था. 7 मार्च को 14.2 क‍िलो वाला घरेलू एलपीजी स‍िलेंडर 60 रुपये महंगा हुआ था.

गैस स‍िलेंडर कीमत में तेल कंपन‍ियों की तरफ से प‍िछले कुछ द‍िन से क‍िये जा रहे इजाफे के बाद व‍िपक्ष हमलावर है. व‍िपक्ष का आरोप है क‍ि कीमत में इजाफे करने से आम आदमी के घर का बजट बि‍गड़ रहा है. दूसरी तरफ, एलपीजी क्राइस‍िस के बीच तेल कंपन‍ियां भी नुकसान होने की बात कह रही हैं. ऐसे में यह सवाल लाज‍िमी है क‍ि कीमत में बढ़ोतरी क‍िये जाने के बाद भी ऑयल मार्केट‍िंग कंपन‍ियों को क‍ितना नुकसान हो रहा है? सरकार की तरफ से 31 मार्च 2026 को बताया गया था क‍ि तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 380 रुपये का नुकसान हो रहा है. सरकार ने उस समय यह भी बताया था क‍ि पाक‍िस्‍तान, नेपाल और बांग्‍लादेश के मुकाबले भारत में दाम काफी कम हैं.

एक स‍िलेंडर पर क‍ितनी आती है लागत?

प‍िछले द‍िनों पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से ऑफ‍िश‍ियल एक्‍स (X) हैंडल पर शेयर की गई जानकारी में बताया गया था क‍ि देश के घरेलू बाजार में बेचा जाने वाला हर 14.2 क‍िलो का स‍िलेंडर तेल कंपन‍ियों को 380 रुपये का घाटा दे रहा है. उस समय पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से बताया गया क‍ि 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की असल लागत 1,293 रुपये के करीब आती है. जबक‍ि, आम उपभोक्‍ता की तरफ से इसके लि‍ए 913 रुपये चुकाए जाते हैं. इस तरह कॉस्‍ट‍िंग और ब‍िक्री के बीच का अंतर 380 रुपये प्रति सिलेंडर का है. उसके बाद एलपीजी की क्राइस‍िस बढ़ी ही है, ज‍िससे नुकसान का आंकड़ा और कम हो सकता है. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के लाभार्थ‍ियों को इस स‍िलेंडर पर 300 रुपये की सब्‍स‍िडी दी जाती है.

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गैस इम्‍पोर्ट का आंकड़ा ग‍िरकर आधा रह गया

होर्मुज स्‍ट्रेट के बंद होने से ग्‍लोबल एलपीजी सप्‍लाई में 20 से 30 फीसदी की कमी आई है. भारत में तो गैस के इम्‍पोर्ट का आंकड़ा ग‍िरकर आधा रह गया है. इसका अंदाजा आप केप्‍लर के डाटा (Kpler Data) से भी लगा सकते हैं. Kpler की तरफ से जारी डेटा के अनुसार अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक देश में हर महीने औसतन 20 लाख टन एलपीजी का आयात क‍िया गया. लेक‍िन मार्च से इसमें 50 फीसदी से भी ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी जा रही है. मार्च के महीने में एलपीजी आयात का आंकड़ा ग‍िरकर 11 लाख टन रह गया. इसके अप्रैल में यह आंकड़ा ग‍िरकर 9.5 लाख टन रह गया.

एलपीजी से क‍ितना नुकसान

  • FY 2025-26 में एलपीजी पर कुल नुकसान 60,000 करोड़ रुपये का हुआ.

  • अप्रैल-मई में ही यह नुकसार 40,484 करोड़ रुपये होने का अनुमान जताया गया है.

  • इंड‍ियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को नुकसान. इसमें से कुछ ह‍िस्‍सा सरकार वहन करेगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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