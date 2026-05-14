Advertisement
trendingNow13216313
Hindi NewsबिजनेसLPG पर आईं दो बड़ी खुशखबरी, होर्मुज से न‍िकली 34 लाख स‍िलेंडर की खेप; दूसरी खबर सुनकर झूमने लगेंगे आप

LPG पर आईं दो बड़ी खुशखबरी, होर्मुज से न‍िकली 34 लाख स‍िलेंडर की खेप; दूसरी खबर सुनकर झूमने लगेंगे आप

LPG Tanker MV Sunshine: एलपीजी टैंकर 'एमवी सनशाइन' का होर्मुज स्‍ट्रेट से न‍िकलना इसल‍िए अहम था क‍ि क्‍योंक‍ि इसे ऐसे जहाजों की ल‍िस्‍ट में शाम‍िल क‍िया गया था, ज‍िसे मौजूदा तनाव के चलते विशेष सुरक्षा घेरे में लाया गया था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 14, 2026, 08:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

LPG Crisis in India: दुन‍ियाभर में चल रहे एलपीजी संकट के बीच गैस को लेकर एक नहीं दो खुशखबरी आ रही हैं. मिडल ईस्ट में जारी तनाव और जंग के बीच भारत ने अपनी एनर्जी जरूरतों को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल की है. पहली खुशखबरी एलपीजी टैंकर के होर्मुज स्‍ट्रेट पार करने को लेकर है. एएनआई के अनुसार भारत आ रहे एलपीजी टैंकर 'एमवी सनशाइन' (MV Sunshine) ने इस समय सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते, होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) को सफलतापूर्वक पार कर ल‍िया है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार इस जहाज के जर‍िये 48,456 टन एलपीजी भारत आ रही है, ज‍िसके 18 मई तक पहुंचने की उम्‍मीद है. दूसरी खुशखबरी गैस स‍िलेंडर की कीमत को लेकर है.

सूत्रों का कहना है 'एमवी सनशाइन' को ऐसे जहाजों की ल‍िस्‍ट में शाम‍िल क‍िया गया था, ज‍िसे मौजूदा तनाव के चलते विशेष सुरक्षा घेरे में रखा गया था. इसके अलावा तेल कंपन‍ियों ने स‍िलेंडर के रेट में क‍िसी तरह का इजाफा नहीं क‍िया है. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में कहा जा रहा था क‍ि 14 क‍िलो वाले घरेलू गैस स‍िलेंडर का रेट बढ़ सकता है. फारस की खाड़ी में बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए भारत ने अपने एनर्जी जहाजों को निकालने के लिए खास स्‍ट्रेटजी तैयार की है. यह सफलता इसलिए खास हो जाती है क्योंकि 'एमवी सनशाइन' गैस का 15वां ऐसा जहाज है, जिसे इस खतरनाक इलाके से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया है.

जहाज के 18 मई को भारतीय सीमा में पहुंचने की उम्‍मीद

अध‍िकार‍ियों की तरफ से पुष्टि की गई क‍ि टैंकर अपने तय रूट पर बढ़ रहा है और उसे भारत तक पहुंचाने के लि‍ए हर संभव तकनीकी और सुरक्षा सहायता दी जा रही है. इस जहाज के 18 मई को भारतीय सीमा में पहुंचने की उम्‍मीद है. ईरान और इजरायल के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच यह आशंका जताई जा रही थी क‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट से होने वाली एलपीजी सप्लाई रुक सकती है. क्‍योंक‍ि जंग के बीच भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी रास्‍ते से इम्‍पोर्ट कर रहा है. सरकार और तेल कंपनियों ने वैकल्पिक इंतजाम और कूटनीतिक लेवल पर बातचीत के जरिये यह तय क‍िया है क‍ि सप्‍लाई चेन बाध‍ित नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय बाजार में सस्‍ती है कीमत

फिलहाल सप्लाई को लेकर बड़ा खतरा नहीं है, ज‍िससे देश में गैस की किल्लत नहीं होगी. तेल कंपनियों की तरफ से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट प‍िछले दाम पर ही चल रहा है. यह स‍िलेंडर द‍िल्‍ली में 3071 रुपये में म‍िल रहा है.  घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत को लेकर भी यही उम्‍मीद है क‍ि इंटरनेशल मार्केट में क्रूड ऑयल और गैस की कीमत में स्थिरता रहने पर आने वाले समय में आम जनता को राहत मिल सकती है. दुनियाभर में एलपीजी का एवरेज प्राइस 86.19 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, भारतीय बाजार में औसत रेट 66.73 रुपये प्रत‍ि लीटर का है. ये आंकड़े ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज की तरफ से जारी क‍िये गए हैं.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

LPG

Trending news

NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
NEET 2026
NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
iran america war
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
Indian Navy
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
Jammu & Kashmir Liquor Ban
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
DNA
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
India oil crisis
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
BRICS
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
weather update
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
bike riding
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी
Punjab CM
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी