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Hindi NewsबिजनेसLPG कस्‍टमर के ल‍िए बुरी खबर, ऐसे ग्राहकों को नहीं म‍िलेगा सिलेंडर; सरकार ने तत्‍काल प्रभाव से लगाई रोक

LPG कस्‍टमर के ल‍िए बुरी खबर, ऐसे ग्राहकों को नहीं म‍िलेगा सिलेंडर; सरकार ने तत्‍काल प्रभाव से लगाई रोक

LPG Gas Supply: आने वाले समय में देश में क‍िसी भी तरह से एलपीजी की क‍िल्‍लत न हो, इसके लि‍ए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. इसके तहत ऐसे घरों के लिए एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराने पर रोक लगा दी गई है, जिनके पास पहले से पीएनजी कनेक्‍शन मौजूद है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 26, 2026, 08:21 AM IST
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LPG Gas Price: देश के रसोई गैस उपभोक्‍ताओं को क‍िसी तरह की परेशानी न हो, इसके लि‍ए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. सरकार ने ऐसे घरों के लिए एलपीजी (LPG) सिलेंडर रिफिल कराने पर तत्काल रोक लगा दी है, जिनके पास पहले से पीएनजी (PNG) कनेक्‍शन मौजूद है. म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी जंग और उससे पैदा हुए संकट के बीच भारत अपनी रसोई गैस की सप्‍लाई को स‍िक्‍योर करना चाहता है. इसी के चलते सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है. सरकार की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार, पीएनजी (PNG) का इस्‍तेमाल शुरू करने वाले ग्राहकों को 30 दिन के अंदर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा या भविष्य के लिए ट्रांसफर वाउचर लेना होगा.

सरकार का नया आदेश मार्च में जारी क‍िये गए उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें पीएनजी कस्‍टमर को तीन महीने के अंदर एलपीजी कनेक्शन छोड़ने के लिए कहा गया था. दरअसल, वेस्‍ट एश‍िया में चल रहे तनाव और होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) की नाकाबंदी के बाद वहां से होने वाले एनर्जी इम्‍पोर्ट पर बुरा असर पड़ा है. इस कारण देश में एलपीजी सप्लाई पर लगातार दबाव बना हुआ है. अब सरकार ने नियमों को सख्त करते हुए साफ कर दिया कि पीएनजी कनेक्शन आने के बाद कोई भी ग्राहक एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं करा सकेगा.

सरकार के न‍ियम से ऐसे लोगों को म‍िलेगी राहत

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस म‍िन‍िस्‍ट्री ने नए नियम में आम जनता की सहूलियत का ध्यान रखा है. म‍िन‍िस्‍ट्री के अनुसार, जो ग्राहक पीएनजी पर शिफ्ट हो चुके हैं, वे एक ट्रांसफर वाउचर ले सकते हैं. यद‍ि वे भव‍िष्‍य में ऐसे एर‍िया में शिफ्ट होते हैं जहां पीएनजी की सुव‍िधा उपलब्ध नहीं है, तो वे इस वाउचर की मदद से अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन वापस चालू करा सकेंगे. सरकार के इस कदम से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, ज‍िनका अक्सर ट्रांसफर होता रहता है. किरायेदारों, छात्रों और प्रवासियों के लिए भी यह व्यवस्था मददगार साबित होगी.

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सालाना 33 मिलियन टन LPG की खपत

देश में सालाना करीब 33 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है. भारत अपनी जरूरत की 90 फीसदी रसोई गैस का इम्‍पोर्ट वेस्‍ट एशिया के देशों से करता है, इसलिए वहां जारी जंग ने देश की चिंता को बढ़ा दी. हालांकि, स्थिति संभालने के लिए सरकार ने अमेरिका, कनाडा और नॉर्वे जैसे दूसरे ग्‍लोबल मार्केट से ईंधन का आयात करना शुरू कर दिया है. म‍िन‍िस्‍ट्री का कहना है कि ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल हालातों के बावजूद घरेलू लेवल पर ग्राहकों को एलपीजी की कमी नहीं होने दी जाएगी. पिछले चार दिन के दौरान ही देश में 1.66 करोड़ सिलेंडर की बुकिंग के मुकाबले करीब 1.72 करोड़ सिलेंडर की डिलीवरी हो चुकी है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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