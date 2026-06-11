/LPG सिलेंडर पर सख्त हुई सरकार, इन लोगों को फौरन सरेंडर करना होगा कनेक्शन, वरना नोटिस भेजेगी सरकार

LPG-PNG Connection: ईरान-अमेरिका युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत के ऊर्जा आयात पर असर पड़े है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 70 फीसदी कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आयात करता है. इसी तरह से कुल LPG इंपोर्ट में होर्मुज की हिस्सेदारी 90 फीसदी की है. युद्ध के बाद ये रास्ता बंद है, जिसकी वजह से भारत में तेल और गैस संकट है. इस संकट की वजह से ही भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए और सप्लाई से जुड़े नियम में बड़े बदलाव किए हैं. ताजा अपडेट उन PNG पाइल पाइन कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए हैं, जिनके पास पहले से LPG के कनेक्शन भी हैं.
तेल कंपनियों ने उस उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती दिखाने की बात कही है, जिन्होंने LPG और PNG दोनों ही कनेक्शन ले रखे हैं. भारत सरकार ने LPG सिलेंडर पर निर्भरता को कम करने के लिए PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया है. भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) में सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने पत्र लिखकर इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है, राज्यों से अपील की है. सरकार ने तेल कंपनियों और गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो डबल कनेक्शन यानी जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों हैं, उन्हें नोटिस जारी करें. ऐसे उपभोक्ता, जो जानबूझकर पीएनजी कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है.
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है, जिनके पास PNG कनेक्शन हैं और उन्होंने अपना LPG सिलेंडर गैस एजेंसियों को जमा नहीं करवाया है. खासकर उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां PNG की पाइप लाइन बिछी है और लोग स्विच नहीं कर रहे हैं. ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा. DM, मजिस्ट्रेट, निगम अधिकारियों, गैस एजेंसियों की मदद ली जा रही है.
15 मार्च 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछी है, वहां लोगों को LPG सिलेंडर छोड़कर पीएनजी कनेक्शन लेना चाहिए. नियम तय किया कि अगर आपके पास पीएनजी का कनेक्शन है, तो एलपीजी सिलेंडर जमा करना होगा. 25 मई को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी की रिफिंग बंद करने का फैसला किया गया. पेट्रोलियम मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है ऐसे उपभोक्ताओं को 30 दिन के भीतर अपना सिलेंडर जमा करना होगा. वहीं ग्राहकों को थोड़ी राहत भी दी गई. तेल कंपनियों ने वाउचर प्लान पेश किया. यानी जिन्होंने पाइपलाइन कनेक्शन ले लिया है, वो सिलेंडर जमाकर वाउचर से सकते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी उसे दोबारा शुरू करवा सके. सरकार का मकसद एलपीजी पर दबाव को कम करना है.
भारत विश्व में एलपीजी का दूसरा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. पेट्रोलियम मंत्रालय के डेटा के मुताबिक हर साल करीब 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी का इस्तेमाल करता है. LPG के लिए आयात पर निर्भर है . व्यापार डेटा के मुताबिक कुल इस्तेमाल का 60 फीसदी इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें से 90 फीसदी आयात होर्मुज के रास्ते से आता है, जो फिलहाल युद्धग्रस्ति है और ईरान ने उसे बंद कर रखा है.
होर्मुज संकट की वजह से LPG की सप्लाई कम हुई. तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 600 रुपये प्रति सिलेंडर का घाटा हो रहा है. OMCs का सालाना घाटा 1,38,000 करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है. सरकार घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी कम कर रही है. दाम बढ़ा रही है. पढ़ें- Excise Duty: पेट्रोल पर सरकार का बड़ा फैसला, एथेनॉल वाले तेल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, कंपनियों को राहत, ग्राहकों को फायदा
7 जून को दूसरी बार 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, इससे पहले 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत युद्ध शुरू होने के बाद से दोगुनी हो चुकी है. तेल कंपनियों के हो रहे घाटे की वजह से हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए जाने वाले सब्सिडी सिलेंडरों की संख्या को 9 से घटाकर 4 कर दिया है. बुकिंग की समय सीमा तो 21 से बढ़ाकर 25 दिन (शहरों में), और 45 दिन (गांवों) में कर दिया है. सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए OTP डिलीवरी सिस्टम लागू किया है. इन सभी फैसलों का मकसद LPG के आयात को कम करना है.
अगर आपके पास भी LPG सिलेंडर है और आपके PNG पाइपलाइन का कनेक्शन लिया है, तो आपको बिना देर किए अपना सिलेंडर सरेंडर करना चाहिए. इसके लए आपको अपने गैस एजेंसी के पास जाकर सरेंडर फॉर्म भरना होगा. इअस फॉर्म को जमा करने के साथ-साथ सिलेंडर जमा करना होगा. गैस सिलेंडर की सिक्योरिटी जमा आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में आ जाएगी. आप चाहे को वाउचर भी ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप भविष्य में कभी भी सिलेंडर कनेक्शन को रिन्यू करवा सकते हैं. पढ़ें- होर्मुज का दरवाजा बंद होते ही मंडराने लगा नया संकट! LPG, पेट्रोल-डीजल के दाम पर दिख सकता है असर