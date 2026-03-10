LPG Shortage in Mumbai: पश्‍च‍िम एश‍िया में चल रही जंग का असर भारत में भी देखने को म‍िल रहा है. देश में एलएनजी का सबसे ज्‍यादा आयात कतर से क‍िया जाता है. लेक‍िन होर्मुज स्‍ट्रेट के बंद होने के कारण खाड़ी देशों से जहाजों का आवागमन बंद है. कतर में हमलों के कारण भारत की गैस सप्‍लाई पर असर पड़ रहा है. इसका असर कई बड़े शहरों में गैस सप्‍लाई के रूप में देखा जा रहा है. क‍िसी भी प्रकार की क‍िल्‍लत से बचने के लि‍ए सरकार ने पहले ही एलपीजी गैस बुक‍िंग का समय 21 द‍िन से बढ़ाकर 25 द‍िन कर द‍िया है. इससे पहले घरेलू स‍िलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा क‍िया था. एलपीजी संकट के बाद प‍िछले द‍िनों कमर्श‍ियल स‍िलेंडर के दाम में भी इजाफा क‍िया गया.

एलपीजी (LPG) संकट के बीच मुंबई के होटल और रेस्टोरेंट में बड़ा संकट गहरा रहा है. मुंबई के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि कमर्श‍ियल एलपीजी सिलेंडर की सप्‍लाई में द‍िक्‍कत होने से करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं. एसोसिएशन की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि आने वाले दो द‍िन में यद‍ि हालात नहीं सुधरे तो शहर के आधे से ज्यादा (50% तक) होटल बंद हो सकते हैं.

कुछ दिन से कमर्श‍ियल सिलेंडर की सप्लाई लगभग रुकी

मुंबई के हजारों होटल और रेस्टोरेंट खाना बनाने के ल‍िये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर पर न‍िर्भर हैं. पिछले कुछ दिन से कमर्श‍ियल सिलेंडर की सप्लाई लगभग रुक गई है. कई जगहों पर डिलीवरी नहीं हो रही, जिससे शहर का किचन ऑपरेशन करीब-करीब ठप हो गया. अभी जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वे अपने स्टॉक के दम पर चल रहे हैं. स्टॉक खत्म होने के बाद वे बंद होने पर मजबूर हो जाएंगे. स्‍थ‍ित‍ि ब‍िगड़ने का असर हजारों कर्मचार‍ियों और कस्‍टमर पर पड़ेगा.

कई रेस्‍टोरेंट ने अपने मेन्यू को छोटा क‍िया

एलपीजी की द‍िक्‍कत के बीच कई रेस्‍टोरेंट ने अपने मेन्यू को छोटा कर द‍िया है. ज्‍यादा देर तक गैस पर पकने वाले व्‍यंजन को कुछ समय के ल‍िए मेन्‍यू से हटा द‍िया गया है. यह समस्या मुंबई के अलावा बेंगलुरु, चेन्‍नई और दूसरे शहरों में भी बन रही है. बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन की तरफ से बताया गया क‍ि सोमवार के द‍िन महज 10% होटल-रेस्टोरेंट को सप्लाई मिली. एसोसिएशन चेयरमैन पीसी राव ने बताया क‍ि इससे शहर की फूड सर्विस बुरी तरह प्रभाव‍ित हो रही है.

एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के सूत्रों की तरफ से कहा गया क‍ि घरेलू एलपीजी की सप्‍लाई में क‍िसी तरह की द‍िक्‍कत नहीं है. लेकिन कमर्शियल स‍िलेंडर पर बैन है. सरकार की तरफ से सप्लाई को नॉर्मल करने की कोश‍िश की जा रही है. लेकिन म‍िड‍िल ईस्‍ट का संकट लंबा चला तो यह समस्‍या और गहरा सकती है.