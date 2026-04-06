Advertisement
trendingNow13167506
Hindi NewsबिजनेसLPG पर फिर बदले नियम, सीधे गोदामों से बेचने पर रोक, कनेक्शन का भी नया रूल, यहां ID दिखाकर मिलेगा सिलेंडर...अब तक क्या-क्या बदला ?

LPG पर फिर बदले नियम, सीधे गोदामों से बेचने पर रोक, कनेक्शन का भी नया रूल, यहां ID दिखाकर मिलेगा सिलेंडर...अब तक क्या-क्या बदला ?

LPG Gas Cylinder Latest Change:  युद्ध की वजह से भारत में गैस के आयात पर असर पड़ रहा है. सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सिलेंडर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 06, 2026, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG पर फिर बदले नियम, सीधे गोदामों से बेचने पर रोक, कनेक्शन का भी नया रूल, यहां ID दिखाकर मिलेगा सिलेंडर...अब तक क्या-क्या बदला ?

LPG Cylinder Latest Rules: मिडिल ईस्ट युद्ध के 38 दिन बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फैसला नहीं हो पा रहा है. अमेरिका ने मंगलवार 8 बजे तक का फाइनल अल्टीमेटम दिया है, तो ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर हमले हुए तो वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही नहीं, बल्कि बाब-अल-मंदेब जैसे दूसरे अहम समुद्री रास्तों को भी निशाना बनाएगा. अमेरिका और ईरान की जंग ने भारत समेत दुनियाभर में ऊर्जा संकट को बढा दिया है. युद्ध की वजह से गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है. ऊर्जा संकट को नियंत्रित करने के लिए भारत में LPG गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियमों को बदलाव किए गए हैं. गैस सिलेंडरों पर ECA एक्ट लगाया गया. बुकिंग के नियम से लेकर कीमतों में बदलाव किया गया. अब सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर भी नया नियम लागू कर दिया गया है.  

अब गोदाम से नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर 

एलपीजी सिलेंडरों को लेकर नया बदलाव किया गया है. दिल्ली सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री को लेकर नया रेगुलेशन जारी किया है. दिल्ली सरकार ने अब गोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी है. सरकार ने तेल कंपनियों और गैस डिस्ट्रीब्यूटर को निर्देश जारी किया है कि वो गोदाम से सीधे किसी भी उपभोक्ता को सिलेंडर न बेचें. सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.  

पढ़ें- ईरान पर ट्रंप के फाइनल अल्टीमेटम से सहमा सोना, सुबह होते ही क्रैश, अमेरिका की धमकी से तेल की कीमत में उबाल, आज कहां पहुंचा भाव ?

Add Zee News as a Preferred Source

 

ओडिशा सरकार का नया फरमान, बिना ई केवाईसी के नहीं मिलेगा सिलेंडर 

सिर्फ दिल्ली ही नहीं ओडिशा ने भी सिलेंडरों की डिलीवरी के जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं. राज्य सरकार ने खुले बाजार में गैस सिलेंडर की बिक्री पूरी तरह से रोक दी है. सरकार ने सभी गैस कनेक्शनों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है.सरकार ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को निर्देश दिया है कि सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को सिलेंडर दें जिनका e-KYC पूरा है .  

पढ़ें-  बदला नियम, अब LPG सिलेंडर चाहिए तो पूरी करनी होगी ये शर्त,वरना सप्लाई बंद, PNG पर सरकार का इतना जोर क्यों, मकसद समझिए

 

बस ID दिखाकर मिल जाएगा यह सिलेंडर  

सरकार ने 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों के लिए नया नियम लागू किया है. जिसके तहत लोग अब सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर गैस सिलेंडर ले सकेंगे. सरकार ने फ्री ट्रेड गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके नियमों को आसान बनाया है. नए बदलाव के मुताबिक आप अपनी पहचान पत्र दिखाकर किसी भी गैस एजेंसी से पांच किलोग्राम का फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर खरीद सकेंगे.स्थायी पते के अभाव में एलपीजी पाने में प्रवासियों और मजदूरों को दिक्कत हो रही थी. ऐसे में 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए नियमों को आसान बनाया गया है.  

fallback

सिलेंडर से जु़ड़े नियमों में बड़े बदलाव  

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार ने एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियम के तहत गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर बुकिंग में बड़े बदलाव किया गया है.  

1. गैस बुकिंग की समयसीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया. ग्रामीण इलाकों में ये समयसीमा 45 दिन की कर दी गई है.  
2. गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई. 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 7 मार्च को 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई. 
3. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 मार्च से लेकर अब तक 3 बार बढ़ाए जा चुके हैं.  
4. दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों के लिए ग्राहकों को PNG कनेक्शन का प्रूव देना होगा. 
5.घरेलू LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग में KYC अनिवार्य हो गई है, बिना इसके बुकिंग रिजेक्ट हो जाएगी. 
6. बिना OTP के सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं होगी.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

LPG

Trending news

तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
assam election 2026
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
Baramati by poll
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
Keralam Elections
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
assam election 2026
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?