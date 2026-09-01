/मंगलवार को मंहगाई का चौतरफा वार, LPG सिलेंडर, CNG गैस , दूध के बाद अब ATF के भी बढ़े दाम, बढ़ती महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार?

याATF Price Hike: सितंबर महीने के पहले दिन, मंगलवार को आम जनता को महंगाई ने चारों ओर से घेर लिया है. सुबह की चाय से लेकर दफ्तर पहुंचने तक का खर्च बढ़ गया. महंगाई का ये करंट LPG सिलेंडर, दूध, CNG-PNG गैस तक ही सीमित नहीं रहा. इसकी चपेट ATF तक पहुंच गई है. कार से लेकर हवाई जहाज तक महंगाई का असर दिख रहा है.
1 तारीख को महंगाई के कई झटके
1 सितंबर से हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई है. लगातार दूसरा महीना है, जब ATF के दाम बढ़ाए गए हैं. जेट फ्यूल की कीमतों में करीब 5.5 फीसदी या 6.28 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. एटीएफ के दाम बढ़ने से एयरलाइंस की ईंधन लागत बढ़ती है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा और हवाई सफर महंगा हो सकता है.
बढ़ सकते हैं फ्लाइट्स टिकट के रेट्स
1 सितंबर से ATF की कीमत 115 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 121.28 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है. इससे पहले अगस्त में भी इसकी कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था. फ्यूल महंगा होने से एयरलाइंस की लागत बढ़ सकती है और इसका असर उनके कुल ऑपरेशनल खर्च पर पड़ सकता है. ऐसे में आने वाले दिनों में हवाई टिकटों के किराए पर भी बढ़ोतरी का दबाव बन सकता है.बता दें कि एयरलाइंस के ऑपरेशन कॉस्ट में फ्यूल की हिस्सेदारी 35 से 40% की होती है. ऐसे में अगर इसमें लगातार इजाफा होता रहा, तो एयरलाइंस के लिए टिकट किराए में बढ़ोतरी करना जरूरी हो जाएगा. एयरलाइंस कंपनियां ATF की कीमत बढ़ोतरी का भार कंपनियों पर डाल सकती हैं.
क्यों बढ़ रही है एटीएफ की कीमत ?
पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और होर्मुज का रास्ता बंद होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. कच्चे तेल के भाव 90-91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ही बने हुए हैं. तेल की कीमतों का असर ATF पर भी पड़ा है, क्योंकि यह फ्यूल कच्चे तेल से ही तैयार होता है.
सिर्फ ATF ही नहीं, 1 सितंबर CNG-PNG LPG सब हुआ महंगा
सितंबर का महीना आम लोगों के लिए महंगाई के झटके लेकर आया है. दूध से लेकर गैस तक सब महंगा हो गया.
1. महानगर गैस ने CNG की कीमत 2 रुपये महंगी हो गई.
2. घरेलू PNG की कीमत 1 रुपये प्रति एससीएम बढ़ाई गई.
3. CNG के रेट बढ़ने से ऑटो-टैक्सी का किराया बढ़ गया.
4. 1 सितंबर से कमर्शियल सिलेंडर 9.50 रुपये महंगा हो गया.
5. दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर का आज से नया दाम 2747.50 रुपये हो गया है.
6. मुंबई में दूध 9 रुपये, तमिलनाडु में 3 रुपये महंगा.
7. कार की कीमत में 25000 रुपये तक बढ़ा दी गई.
मुंबई और तमिलनाडु में दूध भी महंगा हो गया. बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक दूध की कीमतों में 9 रुपये प्रति लीटर बढा दी, जिसके बाद दूध के दाम 93 रुपये से सीधे 102 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए. तमिलनाडु सरकार ने आविन दूध का खरीद मूल्य 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी, जिसके बाद इसकी कीमत 41 रुपये से बढ़ाकर 44 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.
कार की कीमतों में इजाफा
1 सितंबर से कई कार कंपनियों ने कार की कीमतों में इजाफा कर दिया है. TATA, हुंडई जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों की कारें महंगी हो गई हैं. टाटा मोटर्स ने अपने सभी मॉडल की कारों की कीमतें करीब 25 हजार रुपये और हुंडई मोटर इंडिया ने 1% तक का इजाफा किया है.
महंगाई के पीछे कौन?
खाड़ी युद्ध की वजह से बढ़े तनाव और होर्मुज का गलियारा बंद होने से तेल और गैस सप्लाई संकट ने देश में महंगाई बढ़ा दी है. तेल और गैस के दाम बढ़ने से किराए से लेकर मैन्युफैक्चरिंग की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है. कंपनियों के लिए कच्चे माल की लागत से लेकर ऊर्जा खपत का खर्च बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देश में महंगाई बड़ रही है.