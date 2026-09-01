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मंगलवार को मंहगाई का चौतरफा वार, LPG सिलेंडर, CNG गैस , दूध के बाद अब ATF के भी बढ़े दाम, बढ़ती महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार?

Price Hike on 1 September: 1 सितंबर से महंगाई का एक-दो नहीं बल्कि 7 अटैक हुआ है. दूध से लेकर गैस सिलेंडर तक के दाम बढ़ गए हैं. ईरान युद्ध का असर देश की आम जनता के ऊपर महंगाई के तौर पर दिखने लगा है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 01, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:08 PM IST
मंगलवार को मंहगाई का चौतरफा वार, LPG सिलेंडर, CNG गैस , दूध के बाद अब ATF के भी बढ़े दाम, बढ़ती महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

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